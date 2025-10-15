Skalné vežičky pri Hrebienku zvládli záťažový test, uzávera chodníka okolo Bílikovej chaty je zrušená

Skalné vežičky v lokalite Hrebienok – Studené doliny vo Vysokých Tatrách zvládli záťažový test. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá ho realizovala v stredu v dopoludňajších hodinách. Cieľom bolo preveriť stabilitu skalných blokov vežičky, ktoré sa nachádzajú priamo nad zosunutým chodníkom smerom na Rainerovu chatu.
Zrušenie uzávery
Dočasná uzávera úseku chodníka okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka je tak zrušená, chodník k Rainerovej chate ostáva uzatvorený aj naďalej. Vežičky zvládli test podľa TANAP-u bez viditeľných známok zmeny.
„V rámci testu vrtuľník uskutočnil päť preletov, počas ktorých bolo na rizikové miesto prostredníctvom bambi vaku vypustených spolu 10-tisíc litrov vody. Simulovaná záťaž mala preveriť odolnosť skalnej veže, ktorá by mohla pádom ohroziť bezpečnosť turistov,“ ozrejmila správa národného parku. Voda počas testu podľa nej odplavila iba povrchové nečistoty, drobné kamene a konáre, čím zároveň prispela k prečisteniu svahu. Vrtuľník zároveň previezol kovový nosník, ktorý bol zabudovaný v pôvodnom telese turistického chodníka.
Vyhodnotenie výsledkov
„Toto miesto sa následne prepláchlo tromi bambi vakmi, ktoré zosunuli uvoľnené kamene, ktoré ohrozovali spodný chodník,“ opísal TANAP.
Na bezpečný priebeh akcie dohliadala Horská záchranná služba, ktorá spolupracovala pri koordinácii uzávery a zabezpečení terénu. Priebeh testu bol nepretržite monitorovaný Správou TANAP-u. Keďže chodník k Rainerovej chate ostáva uzatvorený, TANAP odporúča návštevníkom využívať otvorenú trasu, ktorá vedie okolo Bílikovej chaty.
„Správa TANAP-u aktuálne vyhodnocuje výsledky testu a pripravuje plán ďalších stabilizačných opatrení. V najbližšom období sa bude riešiť výber dodávateľa prác na opravu zosuvom poškodeného chodníka,“ avizuje.