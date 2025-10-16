Ochranári upozornili na odstrel vlka neďaleko chráneného územia, tento rok už ide o druhý prípad

Na Slovensku bolo v tejto poľovnej sezóne bolo ulovených už 34 chránených vlkov. Jedného z nich zastrelili dokonca iba 250 metrov od územia, kde je jeho lov zakázaný. Stalo sa tak pri obci Osadné v okrese Snina neďaleko Národného parku Poloniny.
„Je zarážajúce, že v takmer celej tejto lokalite je lov vlka zakázaný a navyše za posledných desať rokov tu vlky nespôsobili žiadne škody na hospodárskych zvieratách,“ poukázala ochranárska organizácia Aevis.
Vlci nepoznajú hranice chránených území
Ministerstvo pôdohospodárstva stanovilo v tejto poľovníckej sezóne kvótu na odstrel 74 jedincov vlka dravého. Do polovice októbra bolo zastrelených už 34 vlkov, okrem toho aj 24 začiatkom roka, v predchádzajúcej poľovnej sezóne.
„Hoci ministerstvo tvrdilo, že lov nebude povolený v oblastiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu ani v prihraničných regiónoch, neberie ohľad na to, že vlci nepoznajú hranice chránených území, prirodzene migrujú a nevedia sa tým pádom vyhnúť lokalitám, kde im hrozí zastrelenie,” hovorí Marián Hletko z iniciatívy My sme les.
Kvóta lovu vlka je stanovená. Ministerstvo povolilo odstrel 74 kusov, najviac ich pripadá na sever Slovenska
Prípad z prihraničnej obce Osadné na severovýchode Slovenska ukazuje, že ani zóny so zákazom lovu neochránia vlkov z chránených území. „Väčšina katastra obce Osadné je v zákaze lovu vlka, pretože ide o územie národného parku, chránenej krajinnej oblasti a zároveň územie európskeho významu, kde je predmetom ochrany vlk dravý. Podľa oficiálnych informácii práve tu koncom septembra zastrelili vlka len 250 metrov od hranice, kde sa loviť nesmie. Ide už o druhý tohtoročný prípad. Prvého vlka tu zastrelili ešte v januári,” upozorňuje Gabriela Kalašová z organizácie Aevis.
Škody na hospodárskych zvieratách
Ministerstvo životného prostredia lov vlka prezentuje ako riešenie škôd na hospodárskych zvieratách, podľa ochranárov to však v prípade Osadného určite neplatí, ako ukazujú štatistiky z oficiálnych údajov okresného úradu.
Ďalší odstrel vlkov nesmie byť povolený, podľa ochranárov to môže mať vážne následky na ich populáciu
„Za posledných desať rokov bolo v Osadnom nahlásených 37 škôd spôsobených vlkom, ktoré preplatil štát. Všetky sa však týkali iba poľovnej zveri a farmári nehlásili žiadne škody. Je pritom paradoxné, že štát platí poľovníkom odškodné za to, že vlk loví svoju prirodzenú korisť a na druhej strane sa hovorí o premnožení jeleňov a diviakov,” poukázala Zuzana Burdová z organizácie Aevis.
Nesystémové riešenie
Ochranári považujú odstrely vlka za veľmi zlé a nesystémové riešenie. Dôrazne preto apelujú na štát, aby sa namiesto toho sústredil na prevenciu. Konkrétne a účinné opatrenia v Poloninách robí organizácia Aevis. V medzinárodnom projekte COOP4SAFE pomáha miestnym farmárom chrániť hospodárske zvieratá a včelstvá.
Neďaleko Bratislavy sa objavil vlk. Čo robiť v prípade stretu so šelmou?
„Súčasťou opatrení, ktoré robíme, je inštalácia ochranných elektrických ohradníkov a sietí, odborné poradenstvo priamo na farmách a aplikácia overených a efektívnych metód prevencie. V lete sme napríklad investovali 7 000 eur do nákupu technického zabezpečenia, čím sme pomohli ôsmim farmárom a včelárom v regióne,” priblížila Burdová. Lov vlkov, najmä v pohraničných oblastiach, zároveň podľa ochranárov ohrozuje aj populácie, ktoré sú chránené v okolitých krajinách, a Slovensko tým riskuje problémy s európskou legislatívou.