Takáča čakajú v parlamente štyri vládne návrhy zákonov, majú priniesť zníženie byrokracie a väčšiu transparentnosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čakajú v parlamente štyri významné vládne návrhy zákonov. Ako uviedol na parlamentom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie minister Richard Takáč, návrhy zákonov majú priniesť modernizáciu legislatívy, zníženie administratívnej záťaže a väčšiu transparentnosť v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva a veterinárnej starostlivosti.
Prvým z návrhov je novela zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ktorá má zvýšiť efektívnosť a transparentnosť správy pôdy. Upravuje právne vzťahy medzi prenajímateľmi, užívateľmi a správcami pozemkov a vytvára priestor na zjednotenie rôznych právnych titulov užívania pôdy. „Reforma zároveň posilní právnu istotu vlastníkov a zefektívni postup Slovenského pozemkového fondu pri nakladaní so štátnou pôdou,“ dodal Takáč.
Ďalšie návrhy zákonov
Druhým návrhom je novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorá reaguje na nové požiadavky Európskej únie a na praktické skúsenosti z implementácie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zavádza presnejšie pravidlá kontrol a opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam pri vyplácaní podpôr, čím posilňuje dôveryhodnosť systému a ochranu finančných záujmov EÚ.
Tretia novela zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom prináša podľa ministra úplne nový verejný register, ktorý spriehľadní vlastnícke a nájomné vzťahy k poľnohospodárskej pôde. Register bude slúžiť ako základný nástroj pre vyplácanie podpôr prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a zároveň pomôže odstrániť dlhodobé nejasnosti v evidencii užívania pôdy.
Štvrtým návrhom je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zavádza moderný elektronický systém KVEPIS – Komplexný veterinárny a potravinový informačný systém. Ten digitalizuje procesy vo veterinárnej a potravinovej správe, zjednodušuje registráciu chovov hospodárskych zvierat a umožní elektronické vedenie evidencie veterinárnych liekov. Vďaka tomu sa podľa ministra Takáča zníži byrokratická záťaž farmárov a zároveň posilní kontrola bezpečnosti potravín.
Väčšia transparentnosť a férové podmienky
„Tieto legislatívne zmeny smerujú k väčšej transparentnosti, digitalizácii a férovým podmienkam pre všetkých účastníkov pôdohospodárskeho sektora. Ide o reformy, ktoré prinesú viditeľné výsledky v praxi,“ konštatoval Takáč.
Minister na parlamentnom výbore zdôraznil, že rozpočet rezortu na budúci rok je postavený na zachovaní stability poľnohospodárskeho sektora a podpore potravinovej sebestačnosti, pričom reflektuje aj potrebu konsolidácie verejných financií.
„Slovenskí poľnohospodári a potravinári si zaslúžia jasný signál, že štát stojí pri nich. Aj v období rozpočtovej zodpovednosti presadzujem, aby sme zachovali financovanie kľúčových podporných schém, ktoré udržia pracovné miesta a výrobu doma na Slovensku,“ uzavrel Takáč.