Ministerstvo pôdohospodárstva dosiahlo rekordné čerpanie eurofondov, ide o najvyššiu sumu za 20 rokov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dosiahlo ku koncu septembra tohto roka rekordné čerpanie finančných prostriedkov z európskeho poľnohospodárskeho fondu. Čerpanie bolo na úrovni bezmála 302 miliónov eur. Ako informovalo ministerstvo, ide o najvyššiu sumu za ostatných 20 rokov.
Ministerstvo pripomenulo, že predchádzajúce vlády vedené terajšou opozíciou dosiahli čerpanie v roku 2022 len 37,4 milióna eur, čo bolo jedno z najnižších čerpaní od roku 2005. V roku 2024 sa objem čerpania zvýšil na 208,6 milióna eur, a v roku 2025 sa vyšplhal až na spomínaných 302 miliónov eur, čo predstavuje rekord za celé sledované obdobie.
Minister Takáč kritizuje návrh rozpočtu EÚ, považuje ho za likvidačný pre slovenských farmárov - VIDEO
„Opozícia šíri klamstvá a hoaxy o tom, že nevieme čerpať európske poľnohospodárske fondy. Skutočnosť je úplne iná. Kým Matovič, Heger a Ódor v rokoch 2020 až 2023 nedokázali zabezpečiť ani základné čerpanie, my sme dosiahli historicky najvyšší objem prostriedkov za dve desaťročia,“ uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč.