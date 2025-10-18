Taraba a Takáč podpísali memorandum, ktoré má Slovensku pomôcť stať sa sebestačnou krajinou

Pomôcť Slovensku stať sa sebestačnou krajinou a využívať plný potenciál, ktorým disponuje, má memorandum o porozumení s Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Informovalo o tom v sobotu Ministerstvo životného prostredia SR. Dokument v Ríme podpísali podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč s generálnym riaditeľom FAO Qu Dongyu.
Jedna z troch najlepších krajín Únie
Slovensko patrí podľa ministra Tarabu medzi tri najlepšie krajiny v Európskej únii pre pestovanie plodín a poľnohospodársku prvovýrobu. „Máme ideálnu klímu, dostatok vody a úrodnej pôdy. Chceme využiť obrovský potenciál Slovenska a podporiť agrárnu výrobu a poľnohospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou. Nepotrebujeme dovážať napríklad maliny a jahody z Holandska, keď si ich môžeme vypestovať lepšie a zdravšie aj na Slovensku,“ uviedol.
Takáč v Ríme presadzoval potravinovú bezpečnosť, Európa by mala investovať viac do pôdy, nie do zbraní
Poukázal na potrebu zveľaďovať poľnohospodárstvo a opätovne začať obhospodarovať tisíce hektárov neobrobenej poľnohospodárskej pôdy. Podľa ministra Takáča je zároveň cieľom udržať ľudí na vidieku a zásadným spôsobom zatraktívniť prácu v tomto odvetví.
Chcú viac zapájať študentov univerzít
Šéfovia slovenského envirorezortu a agrorezortu a generálny riaditeľ FAO vyjadrili v memorande spoločný záujem a vôľu aktívne spolupracovať v oblasti transformácie udržateľných agro-potravinových systémov, potravinovej bezpečnosti aj podpory vidieka. Rovnako chcú viac zapájať študentov slovenských univerzít do programov FAO s cieľom získať praktické skúsenosti a využiť moderné technológie a inovatívne prístupy.
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizáciou zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. FAO rieši otázky rozvoja poľnohospodárstva, stojí na čele medzinárodného úsilia pri rozvoji vidieckych oblastí a pri riešení problému chudoby a hladu vo svete.