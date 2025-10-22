Veterinári potvrdili u zajacov poľných smrteľnú myxomatózu v okolí Trnavy a Dunajskej Stredy

Minister poľnohospodárstva Richard Takáč potvrdil, že ochorenie sa na človeka neprenáša.
Vírus myxomatózy u zajacov poľných potvrdili v oblastiach svojej pôsobnosti Regionálne veterinárne a potravinové správy v Trnave a Dunajskej Strede.

Toto ochorenie je smrteľné pre zajačiu zver, nepredstavuje však riziko pre človeka. Minister poľnohospodárstva Richard Takáč po rokovaní vlády potvrdil, že ochorenie sa na človeka neprenáša.

Problém s očkovaním divožujúcich zajacov

V prípade zvierat je liečiteľné očkovaním, čo je však pri divožijúcich zajacoch nereálne. Podľa Takáča sa mohlo ochorenie preniesť z Moravy, pretože v Českej republike s ním majú problémy už dlhšie.

Bohužiaľ, vidíte, že v tých posledných rokoch tých rôznych chorôb a vírusov máme pomerne dosť. Len tento rok sme začali slintačkou a krívačkou, máme tu vtáčiu chrípku v týchto dňoch, máme tu africký mor, žltnutie viniča, čo je tiež veľký problém, a teraz toto ochorenie,“ povedal minister Takáč. Dodal, že štátne inštitúcie o ďalšom postupe komunikujú hlavne s poľovníckymi organizáciami.

Odporúčané opatrenia

Slovenská poľovnícka komora uviedla, že z regiónov má hlásené informácie o jedincoch zajacov, ktoré sú nositeľmi príznakov tohto ochorenia. Príznakmi sú strata plachosti, malátnosť, vyčerpanosť, zdurenie jednotlivých častí tela, najmä v okolí očí, nosa a úst zajaca, kde sa často objavujú aj červené škvrny. Smrtnosť tohto vírusového ochorenia dosahuje 80 až 90 percent populácie.

Medzi odporúčané opatrenia na zabránenie šírenia choroby patrí eliminácia chorých a uhynutých jedincov, pri dodržaní všetkých hygienických zásad. Jedinca zakopať, jamu vyvápniť a dodržiavať dezinfekčné postupy,“ informovala Slovenská poľovnícka komora. Zároveň dodala, že myxomatóza spôsobuje prudké úbytky populácií zajacov, čím narúša ekologickú rovnováhu a potravné reťazce.

