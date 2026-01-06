Spoločný hlas farmárov a štátu je nevyhnutný pre spravodlivú poľnohospodársku politiku Európskej Únie

Spoločný hlas farmárov a národných vlád je kľúčový pre zachovanie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva a účinnú ochranu domácich producentov. Uviedol to v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidiekaRichard Takáč po stretnutí so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Zdôraznil potrebu jednotného postupu členských štátov pri presadzovaní zmien v Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) Európskej únie.
„Slovenskí farmári nemôžu byť dlhodobo vystavení nerovným podmienkam. Potrebujeme výraznejší tlak na Európsku komisiu, aby sa Spoločná poľnohospodárska politika vrátila k svojmu pôvodnému cieľu – systematickej podpore aktívnych poľnohospodárov a posilňovaniu potravinovej sebestačnosti Európy,“ uviedol Takáč.
Výroba lacnejších potravín
Jednou z hlavných tém rokovaní je aj otázka stropovania priamych platieb, čo má prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu podpory a k posilneniu postavenia malých a stredných rodinných fariem.
„Pozitívne motivujme mladých a malých farmárov, no nerobme to na úkor veľkých. Netrestajme ich za to, že sú úspešní,“ uviedol prvý podpredseda SPPK Emil Macho.
Podpredseda SPPK Marián Šolty doplnil, že v Latinskej Amerike, ale aj na Ukrajine, sa za úplne odlišných podmienok vyrábajú lacnejšie potraviny, pri ktorých si nemôžeme byť stopercentne istí, že sú v prospech slovenských spotrebiteľov.
Vyvíjanie tlaku zo strany Slovenska
Minister Takáč zopakoval, že Slovenská republika podporuje také nastavenie pravidiel, ktoré bude zohľadňovať zamestnanosť, regionálne špecifiká a reálnu poľnohospodársku činnosť. Osobitnú pozornosť venoval aj dovozu agrokomodít z tretích krajín, ktoré podľa jeho slov často nespĺňajú rovnaké environmentálne, sociálne a bezpečnostné štandardy ako produkcia v Európskej únii.
„Nemôžeme od európskych farmárov vyžadovať prísne pravidlá a zároveň umožňovať dovoz lacných produktov, ktoré tieto pravidlá nespĺňajú. To nie je férová súťaž,“ zdôraznil minister.
Zároveň uviedol, že Slovensko bude vo vyvíjaní tlaku smerujúcemu k udržateľnému a ekonomicky životaschopnému poľnohospodárstvu aktívne už 7. januára na stretnutí členských štátov v Bruseli. „Budúcnosť európskeho poľnohospodárstva závisí od našej schopnosti hovoriť jedným hlasom. Slovensko je pripravené byť jeho súčasťou,“ uzavrel minister.