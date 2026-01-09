EÚ dala zelenú obchodnej dohode s Mercosurom. Francúzsko prehlasovali, farmári protestujú

Európska únia po viac než štvrťstoročí rokovaní definitívne posunula vpred jednu z najväčších obchodných dohôd vo svojej histórii. Členské štáty EÚ v piatok v Bruseli schválili obchodnú dohodu s juhoamerickým blokom Mercosur, a to aj napriek tvrdému odporu Francúzska a ďalších krajín.
Podľa diplomatických zdrojov agentúry AFP sa na stretnutí veľvyslancov podarilo získať väčšinovú podporu 27-členného bloku, čím sa otvorila cesta k oficiálnemu podpisu dohody, ktorý by sa mal uskutočniť na budúci týždeň v Paraguaji.
Európska komisia považuje dohodu za strategický krok v čase globálnej neistoty, spomaľujúcej ekonomiky a rastúcich obchodných bariér. „Je to zásadná dohoda pre Európsku úniu – ekonomicky, politicky, strategicky aj diplomaticky,“ uviedol hovorca Európskej komisie Olof Gill.
Francúzsko prehralo boj, kľúčová bola podpora Talianska
Najtvrdším odporcom dohody bolo Francúzsko, kde sa proti nej postavili politici naprieč politickým spektrom aj vplyvné poľnohospodárske združenia. Spolu s Francúzskom hlasovali proti dohode aj Írsko, Poľsko a Maďarsko, no na jej zablokovanie to nestačilo.
Rozhodujúci moment nastal po tom, čo sa na stranu podporovateľov postavilo Taliansko, ktoré ešte v decembri dosiahlo odklad hlasovania výmenou za dodatočné záruky.
Prezident Emmanuel Macron povedal, že Francúzsko bude hlasovať proti dohode EÚ-Mercosur
Výsledkom je vznik jednej z najväčších zón voľného obchodu na svete, ktorá spojí viac než 700 miliónov ľudí v EÚ a krajinách Mercosuru – Brazílii, Argentíne, Paraguaji a Uruguaji.
Lacnejší export a úspora miliárd
Dohoda odstráni clá na viac než 90 percent tovarov, čo má podľa Bruselu európskym firmám ušetriť približne štyri miliardy eur ročne. Výrazne by mali profitovať exportéri automobilov, strojárskych výrobkov, vína a liehovín.
„Ide o najväčšiu dohodu o voľnom obchode, akú sme kedy vyrokovali,“ vyhlásil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, ktorý dohodu označil za „prelomovú“.
Silnú podporu vyjadrili najmä Nemecko a Španielsko, ktoré v nej vidia príležitosť posilniť svoje priemyselné odvetvia oslabené čínskou konkurenciou a americkými clami.
Obavy farmárov a protesty v uliciach
Najväčší odpor vyvoláva dohoda medzi poľnohospodármi. Kritici sa obávajú prílevu lacnejších produktov z Južnej Ameriky, ako sú hovädzie mäso, cukor, ryža, sója či med, ktoré by mohli ohroziť európsku produkciu.
Napätie sa prenieslo aj do ulíc. Francúzski farmári dorazili do Paríža na traktoroch, zatiaľ čo ich belgickí kolegovia zablokovali hlavné dopravné tepny.
Francúzski farmári prišli do Paríža na traktoroch. Protestujú proti dohode EÚ so štyrmi juhoamerickými krajinami - FOTO
„Je tu veľa bolesti. Je tu veľa hnevu,“ povedala pre AFP Judy Peetersová, zástupkyňa belgických mladých farmárov, počas protestu pri Bruseli.
Európska komisia sa snažila odpor zmierniť viacerými ústupkami, vrátane vytvorenia krízového fondu vo výške 6,3 miliardy eur a ochranných mechanizmov umožňujúcich dočasne pozastaviť zvýhodnený dovoz v prípade náhleho nárastu importu.
Koniec „Parmesaa“ a ochrana európskych značiek
Dohoda má zároveň chrániť viac než 340 tradičných európskych produktov pred napodobňovaním. Medzi nimi sú napríklad syr feta, šampanské či parmezán.
„Už nebudeme mať ‚Parmesao‘, ktorý by konkuroval pravému parmezánu,“ vyhlásil taliansky minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida.
EÚ predstavila obchodnú dohodu s Mercosurom, Šefčovič by ju chcel ratifikovať do konca roka
Podľa bývalého hlavného vyjednávača EÚ pre obchod Ignacia Garcíu Bercera je dohoda jasným signálom v čase rastúceho protekcionizmu.
Jej neschválenie by pritom mohlo znamenať definitívny koniec projektu – Brazília už minulý mesiac pohrozila, že z rokovaní odstúpi, ak EÚ bude rozhodnutie ďalej odkladať.