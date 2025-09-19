Minister Takáč kritizuje návrh rozpočtu EÚ, považuje ho za likvidačný pre slovenských farmárov - VIDEO

Slovensko by na rozvoj agrosektora malo získať 3,7 miliardy eur, čo je približne o miliardu menej než v predchádzajúcom programovom období.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč označil nový návrh viacročného rozpočtu Európskej únie za likvidačný pre slovenské pôdohospodárstvo. Slovensko by podľa neho malo na rozvoj agrosektora získať 3,7 miliardy eur, čo je približne o miliardu menej než v predchádzajúcom programovom období.

Potravinová sebestačnosť

Minister upozornil, že hoci je celkový rozpočet Únie vyšší takmer o 800 miliárd eur, viac prostriedkov má smerovať na zbrojenie, a to aj na úkor poľnohospodárstva.

„V novom rozpočte je pre agrosektor naprieč celou Európskou úniou vyčlenený podiel nižší takmer o 30 %. To je absolútne v rozpore s potravinovou sebestačnosťou, ktorú chceme v Európe dosiahnuť. Takto vyzerá v praxi likvidácia pôdohospodárstva,“ uviedol Takáč.

Podľa rezortu je problémom nielen pokles celkových zdrojov pre Slovensko, ale aj stropovanie priamych platieb a zlučovanie fondov, ktoré by mohli farmárom skomplikovať prístup k podpore. Minister kritizoval aj zmenu plánu Európskej komisie, ktorá pôvodne uvažovala o vytvorení špeciálneho fondu pre krajiny susediace s Ukrajinou. Teraz má byť fond určený štátom susediacim s Ruskou federáciou a Bieloruskom.

Záujmy slovenských poľnohospodárov

Takáč zároveň upozornil, že Slovensko sa ani po dvadsiatich rokoch členstva v EÚ nevyrovnalo starším členským štátom a priame platby dosahujú iba 82 percent priemeru Únie. „Ak sa potraviny budú musieť vo väčšej miere dovážať, občania zaplatia vyššie ceny a Slovensko stratí potravinovú sebestačnosť. To si nesmieme dovoliť,“ povedal minister.

Rezort bude podľa Takáča požadovať, aby pôdohospodárstvo zostalo samostatným fondom a aby sa neznižovali zdroje pre sektor, ktorý je podľa neho kľúčový pre stabilitu vidieka a dôstojnú životnú úroveň obyvateľov. Tému chce presadzovať aj na nadchádzajúcich rokovaniach v Bruseli s podporou predsedu vlády Roberta Fica. „Budeme trvať na tom, aby sa rozpočet pre pôdohospodárstvo neznižoval. Je našou povinnosťou obhájiť záujmy slovenských poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov,“ dodal minister.

