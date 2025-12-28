Návrh zonácie Národného parku Slovenský raj čaká úprava, zohľadní výsledky viacerých výskumov

Odborný návrh novej zonácie Národného parku Slovenský raj čaká v nasledujúcom roku úprava. Tá zohľadní aj výsledky štúdie zameranej na biotopy európskeho a národného významu, ale aj výsledky ďalších výskumov.
Rozdelenie plôch
Najdôležitejším výstupom bude podpis dohôd medzi Správou Národného parku Slovenský raj a neštátnymi subjektmi o rozdelení plôch ich pozemkov do zón a forme náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania. Práve dohoda k vymedzeniu zón je kľúčová aj pre finálny návrh opatrení ochrany, ako súčasť návrhu programu ochrany starostlivosti o národný park. Materiál predložilo Ministerstvo životného prostredia SR a vláda ho na svojom zasadnutí schválila.
Čistota a kvalita vody v Slovenskom raji je v zlom stave, správa národného parku sa obráti aj na ministerstvo
Slovenský raj patrí medzi najhodnejšie územia prírodného dedičstva Slovenska, v roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť, ako prvú vo vtedajšom Československu, a v roku 1988 za národný park. Zonáciou prešiel ako prvý z národných parkov, vláda ju schválila v decembri 2015. Národný park bol rozdelený do štyroch zón, od A s piatym stupňom ochrany po D.
Prebudovanie lesov
Zóna B bola vyhlásená len dočasne, pozemky na tomto území majú byť v rámci novej zonácie preradené do zóny A, kde je cieľom zachovanie prírodných procesov. Jej súčasťou majú byť všetky plošne väčšie prirodzenejšie štruktúry lesa, ktoré sa približujú definícii prirodzený alebo len málo pozmenený ekosystém.
Tarabovo ministerstvo chce znížiť ochranu povodia Stariny, ochranári varujú pred vážnou hrozbou
„V aktuálnej zóne B sa v zmysle platného programu starostlivosti o NP Slovenský raj ukončil proces prebudovania lesov na prírodný les. V území boli vykonané aktívne rekonštrukčné zásahy do lesných porastov, ktorými došlo k zlepšeniu drevinového zloženia a štruktúry porastov na stav veľmi blízky prírodnému lesu,“ informuje rezort.
Neštátni vlastníci
Lesy v užívaní Správy NP Slovenský raj budú do zóny A automaticky zaradené, v prípade lesov neštátnych vlastníkov sa tak stane len po ich súhlase. Pre neštátnych vlastníkov pozemkov však zabezpečili náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zmluvnej starostlivosti. Lesné porasty zóny B je podľa rezortu možné preradiť v plnom rozsahu, ide o 515,66 hektárov.
Kuffa sa ohradil voči kritike Demokratov. Obstarávanie Národného parku Muránska planina sa robilo ešte za čias Budaja, tvrdí - VIDEO
Návrh zonácie Národného parku Slovenský raj bol pripravený spoločne s troma najvýznamnejšími neštátnymi lesnými subjektmi, ktorými sú Lesy Spišského biskupstva, Mestské Lesy Dobšiná a Bývalý urbariát – pozemkové spoločenstvo Hrabušice. Obhospodarujú spolu 75 percent výmery neštátnych lesných pozemkov v národnom parku.
Predĺženie programu
Ministerstvo plánuje do júna 2026 ukončiť predrokovania so zinteresovanými subjektmi. Zámer novej zonácie by mal byť zverejnený okresným úradom do konca februára 2027, predpokladaný termín predloženia dotknutých materiálov na rokovanie vlády je do konca roka 2027 s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2028.
Proti zonácii Polonín vystúpili už aj univerzity a SAV, vedci ponúkajú Tarabovmu ministerstvu odbornú pomoc
Vláda zároveň schválila predĺženie platnosti Programu starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 – 2025 na ďalšie dvojročné obdobie. Envirorezort tento postup odôvodnil ako najefektívnejší aj z hľadiska plnenia požiadaviek Európskej komisie vznesených v rámci konania k porušeniu, ktoré sa týka území európskeho významu.