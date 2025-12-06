V Slovenskom raji obnovili viac ako sedem hektárov zanedbaných lúk - FOTO

Správa Národného parku Slovenský raj úspešne zrealizovala projekt zameraný na obnovu dlhodobo neudržiavaných a zarastajúcich lúk, ktoré patria medzi najvzácnejšie biotopy Slovenského raja. Ako informovala na sociálnej sieti, obnoviť sa jej takto podarilo 7,30 hektára zanedbaných lúk v rôznych častiach národného parku, kde boli potrebné dôkladné manažmentové zásahy. Projekt sa týkal viacerých cenných biotopov a druhov Natura 2000.
Obnova biodiverzity
Zamestnanci národného parku odstraňovali z lúk náletové dreviny a kroviny, realizovali prvé kosby s odvozom a zberom sena či ručne kosili na citlivých biotopoch slatinných rašelinísk. Vo viacerých lokalitách sa tak podarilo obnoviť biodiverzitu.
„Lúčne spoločenstvá sú domovom pre množstvo vzácnych rastlín, živočíchov. Bez pravidelnej starostlivosti však rýchlo zarastajú drevinami a strácajú tak svoju biologickú hodnotu,“ vysvetlila správa národného parku.
Kosenie a pastva
Na zozname území, ktorých sa práce dotkli, sú napríklad nížinné a podhorské kosné lúky, horské kosné lúky, vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach či slatiny s vysokým obsahom báz. Rovnako sa pracovalo aj v južnej časti národného parku na lokalitách Pod Kopančok, Cerová, Geravy, Hincava či napríklad Dedinky.
Projekt trval od júna do novembra tohto roka. „Obnova lúk je dlhodobý proces, no každý krok znamená návrat biodiverzity. V rámci udržateľnosti týchto spoločenstiev je kosenie a pastva receptom na udržanie lúčnych spoločenstiev Národného parku Slovenský raj,“ dodali z národného parku.