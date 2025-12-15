Demokrati upozorňujú na predraženú ťažbu dreva na Muránskej planine, mohlo ísť o takmer pol milióna eur

Správa Národného parku Muránska planina mohla v období od novembra 2024 do septembra 2025 ušetriť na ťažbe dreva odhadom 478 187 eur. Upozorňuje na to strana Demokrati. V rámci verejného obstarávania vybrala ako najlacnejšiu ponuku spoločnosť TER-wood s.r.o., hoci po roku je podľa Demokratov zrejmé, že vo výsledku mohlo ísť v jednom prípade až o deviatu najdrahšiu ponuku.
„Na nesprávne nastavenie kritérií verejného obstarávania upozorňovala už v roku 2024 členka výberovej komisie, čo však správa národného parku odignorovala. Demokrati postupujú svoje zistenia ohľadom možného nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedla strana.
Prvý by skončil deviaty
Poukazuje na to, že v zákazke na ťažbu dreva za skoro 1,5 milióna eur v troch národných parkoch – Muránska planina, Veľká Fatra a Vysoké Tatry – uspeli dovtedy v sektore neznáme a prepojené spoločnosti TER-wood s.r.o. a MSGW s.r.o., pričom v niektorých prípadoch porušenie zákona konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie.
„V rámci verejného obstarávania Lesnícke služby v ťažbovom procese na roky 2024 a 2025 na Muránskej planine bola v dvoch celkoch ako najlacnejšia vyhodnotená ponuka spoločnosti TER-wood s.r.o. A to napriek tomu, že členka výberovej komisie upozorňovala, že kritéria súťaže môžu viesť k predraženiu a práce by vykonali iní uchádzači lacnejšie. Jej pripomienky odignorovali a dokonca musela skončiť v zamestnaní,“ poukazujú Demokrati.
V chránenom vtáčom území Kráľová došlo k rozsiahlemu výrubu, podľa ornitológov biotop z veľkej časti zničil štát
S odstupom roku z analýzy zrealizovaných ťažieb a ich porovnaním s cenovými ponukami ostatných uchádzačov pre časť Závadka nad Hronom – Stožky, Mišarová vyplýva, že identické práce by zrealizovali dvaja uchádzači V-Les RS s.r.o. a Peter Laurenčík – ťažobná činnosť s.r.o. o 350 706 eur lacnejšie.
„Po opätovnom vyhodnotení skutočne zrealizovaných prác naším odborným tímom sú ceny ponúknuté víťazom verejného obstarávania, naopak, najdrahšie a umiestnil by sa až ako deviaty v poradí. V prípade lesného celku Michalová by identické práce vedel lacnejšie vykonať uchádzač V-Les RS, s.r.o., a to odhadom o 127 482 eur,” vysvetľuje enviroexpert a podpredseda Demokratov Michal Kiča.
Kto zaplatí účet
Ako ďalej podotkol, ak by namiesto obyčajného aritmetického priemeru zohľadňovali aj predpokladaný objem ťažieb v jednotlivých objemových triedach, z najlačnejšieho uchádzača by sa obratom stal najdrahší. Celkové odhadované predraženie podľa neho dosahuje 478 187 eur k 30. septembru 2025.
Kiča sa pýta, ako je možné, že vedenie správy národného parku ignorovalo upozornenia na nevhodné nastavenie verejného obstarávania, ktoré sa s odstupom času ukázali ako opodstatnené. „Prečo sa tak udialo práve pri spoločnosti, s ktorou prepojená spoločnosť bola rovnako mimoriadne úspešná aj v iných národných parkoch? Kto zaplatí účet za toto predraženie? S ohľadom na závažnosť našich zistení ich postupujeme orgánom činným v trestnom konaní,“ uzavrel Kiča.
Agentúra SITA oslovila aj Ministerstvo životného prostredia SR a doplní jeho stanovisko.