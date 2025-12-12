Čistota a kvalita vody v Slovenskom raji je v zlom stave, správa národného parku sa obráti aj na ministerstvo

Stav povrchových vôd v Slovenskom raji nie je dobrý. Skonštatoval to pre SITA riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský rajTomáš Dražil. Práve preto sa téma čistoty a kvality vôd stala aj hlavnou témou piatkového zasadnutia Rady NP Slovenský raj, ktorá sa koná na Podlesku. Problémom sú aj chýbajúce čističky odpadových vôd. Správa národného parku sa v tomto smere plánuje obrátiť na Ministerstvo životného prostredia SR.
Najväčšie problémy má podľa Dražila rieka Hornád, kým jej prítoky ako Biely potok či Veľká Biela voda sú v poriadku. „Paradoxne, práve tam, priamo z Hornádu, sa ešte za socializmu realizoval odber vody pre Spišskú Novú Ves, čo už je dávno zrušené. Štandardy veľmi klesli,“ opísal.
Problémy má aj rieka Hnilec
Čiastočne má podľa jeho slov problémy aj rieka Hnilec, respektíve rieky, ktoré pretekajú sídlami. „V posledných rokoch pozorujeme veľké zmeny v kvalite vôd. Dali sme si to potvrdiť aj odbornou štúdiou,“ poznamenal s tým, že odbery nesledovali len anorganické parametre, ale aj vplyv na biodiverzitu.
„Zistilo sa, že v Hornáde sa vyskytol nový biotop, čomu sa netešíme. Ide o nové spoločenstvo rastlín, ktoré je viac menej charakteristické pre stojaté vody nižších oblastí. Vyvíjalo sa v posledných piatich rokoch. Boli sme z toho veľmi prekvapení, že máme v horskej rieke niečo, čo patrí do stojatých vôd a nižších oblastí. Súvisí to s tým, že prietoky sústavne klesajú a voda, hoci ide o horskú rieku, je v lete veľmi teplá,“ priblížil riaditeľ správy národného parku. Problémy tak majú podľa jeho slov raky či ryby.
Ide o znečistenie, ktoré vo vode nevidno
Paradoxne podľa Dražila nejde v tomto prípade o problém viditeľného znečistenia vôd v národnom parku plastami, ktorý je tiež veľký. „Od tohto odpadu ešte Hornád vieme vyčistiť, a robíme tak každoročne dvakrát do roka, pričom čistota je z roka na rok lepšia. Tu ide o znečistenie, ktoré nevidíme vo vode, ale cítime aj na základe zápachu,“ ozrejmil.
Jedným z faktorov, ktoré výrazne prispievajú k zlému stavu vody, je podľa jeho slov situácia s čistiarňami odpadových vôd (ČOV), konkrétne nedostatočná kvalita čistenia. „Máloktorá čistiareň funguje veľmi dobre, ak hovoríme o obecných čističkách na Hornáde. Má to svoje historické príčiny. Väčšinou boli stavané desaťročia, technológie nie sú úplne kompatibilné, jednoducho, kvalita čistenia nie je vyhovujúca,“ vysvetlil.
Poukázal v tejto súvislosti aj na tri obce v národnom parku, Vernár, Stratenú a Dedinky, ktoré ešte vôbec nemajú čistiareň odpadových vôd. „Niektoré obce majú kanalizáciu, ale všetko ide do potoka, a to tiež nie je dobrá situácia,“ dodal.
Správa oslovila starostov obcí
Správa národného parku v snahe pokročiť v riešení problému oslovila starostov v obciach v ochrannom pásme a v povodí riek Hornád a Hnilec s dotazníkom o stave ČOV i kanalizácie. Zaujímalo ju tiež, či v tomto smere majú obce pripravené konkrétne projekty, prípadne, v akom štádiu sa nachádzajú.
„Globálne sme sa pozreli na situáciu v národnom parku a v jeho okolí. Máme výsledky z trinástich obcí. Prvé číslo hovorí o potrebe dokopy približne 20 miliónov eur za celý národný park a okolie, aby sa všetko dostalo do normálu,“ bilancuje Dražil.
Návrh pre ministerstvo
Ministerstvu životného prostredia chcú predostrieť návrh, aby sa problém s absenciou čistiarní riešil aj výzvou, v rámci ktorej by dostali prednosť pri rozdeľovaní financií z Environfondu práve obce spadajúce do národných parkov. Podobne je tomu podľa Dražila v Čechách.
„Samozrejme, nevyrieši sa to za rok. V prvom rade však samotné obce potrebujú projektovú dokumentáciu. A keďže malé obce majú problém aj so zafinancovaním takejto dokumentácie, budú potrebovať pár desaťtisíc eur aj na to,“ skonštatoval. Slovenský raj si totiž podľa jeho slov, aj vzhľadom na významný turistický rozmer, zaslúži mať čistejšie vody.