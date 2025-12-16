Kuffa sa ohradil voči kritike Demokratov. Obstarávanie Národného parku Muránska planina sa robilo ešte za čias Budaja, tvrdí - VIDEO

Demokratmi kritizované verejné obstarávanie Správy Národného parku Muránska planina sa robilo ešte za bývalej vlády. Tvrdí to štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
„Verejné obstarávanie bolo pripravené ešte za čias Budaja (bývalý minister životného prostredia Ján Budaj, pozn. SITA). Áno, aj verejné obstarávanie, aj tie slávne tabuľky, ktoré tam komentujete. Nebol to výmysel žiadneho riaditeľa, ktorého sme tam menovali my. Tie isté tabuľky sa používali aj v iných národných parkoch,“ uviedol Kuffa vo videu adresovanom Demokratom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Zdôraznil, že pri vyhodnocovaní verejného obstarávania boli vybraté najnižšie ponuky.
„Nerozumiem tomu, prečo ma tam menujete, čo ja s tým mám spoločné?“ ohradil sa štátny tajomník. Tvrdí tiež, že podnet na preverenie verejného obstarávania už v minulosti niekto podal a bolo konštatované, že všetko bolo v súlade so zákonom.
Nesprávne nastavenie kritérií
Strana Demokrati v pondelok upozornila na to, že Správa Národného parku Muránska planina mohla v období od novembra 2024 do septembra 2025 ušetriť na ťažbe dreva odhadom 478 187 eur.
V rámci verejného obstarávania vybrala ako najlacnejšiu ponuku spoločnosť TER-wood s.r.o., hoci po roku je podľa Demokratov zrejmé, že vo výsledku mohlo ísť v jednom prípade až o deviatu najdrahšiu ponuku. Na nesprávne nastavenie kritérií verejného obstarávania upozorňovala už v roku 2024 členka výberovej komisie, čo však správa národného parku odignorovala a dotyčná musela skončiť v zamestnaní.
Demokrati upozorňujú na predraženú ťažbu dreva na Muránskej planine, mohlo ísť o takmer pol milióna eur
„Demokrati postupujú svoje zistenia ohľadom možného nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedla strana. Poukazuje na to, že v zákazke na ťažbu dreva za skoro 1,5 milióna eur v troch národných parkoch – Muránska planina, Veľká Fatra a Vysoké Tatry – uspeli dovtedy v sektore neznáme a prepojené spoločnosti TER-wood s.r.o. a MSGW s.r.o., pričom v niektorých prípadoch porušenie zákona konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie.
„V rámci verejného obstarávania Lesnícke služby v ťažbovom procese na roky 2024 a 2025 na Muránskej planine bola v dvoch celkoch ako najlacnejšia vyhodnotená ponuka spoločnosti TER-wood s.r.o.,“ poukazujú Demokrati.
Opodstatnené upozornenia
S odstupom roku z analýzy zrealizovaných ťažieb a ich porovnaním s cenovými ponukami ostatných uchádzačov pre časť Závadka nad Hronom – Stožky, Mišarová vyplýva, že identické práce by zrealizovali dvaja uchádzači V-Les RS s.r.o. a Peter Laurenčík – ťažobná činnosť s.r.o. o 350 706 eur lacnejšie.
„Po opätovnom vyhodnotení skutočne zrealizovaných prác naším odborným tímom sú ceny ponúknuté víťazom verejného obstarávania, naopak, najdrahšie a umiestnil by sa až ako deviaty v poradí. V prípade lesného celku Michalová by identické práce vedel lacnejšie vykonať uchádzač V-Les RS, s.r.o., a to odhadom o 127 482 eur,” vysvetľuje enviroexpert a podpredseda Demokratov Michal Kiča.
Národný park Murárska planina odmieta vyjadrenia Hlinu, zvažuje aj podanie trestného oznámenia
Ako ďalej podotkol, ak by namiesto obyčajného aritmetického priemeru zohľadňovali aj predpokladaný objem ťažieb v jednotlivých objemových triedach, z najlačnejšieho uchádzača by sa obratom stal najdrahší. Kiča sa pýta, ako je možné, že vedenie správy národného parku ignorovalo upozornenia na nevhodné nastavenie verejného obstarávania, ktoré sa s odstupom času ukázali ako opodstatnené.
„Prečo sa tak udialo práve pri spoločnosti, s ktorou prepojená spoločnosť bola rovnako mimoriadne úspešná aj v iných národných parkoch? Kto zaplatí účet za toto predraženie? S ohľadom na závažnosť našich zistení ich postupujeme orgánom činným v trestnom konaní,“ uzavrel Kiča.