Proti zonácii Polonín vystúpili už aj univerzity a SAV, vedci ponúkajú Tarabovmu ministerstvu odbornú pomoc

Proti návrhu zonáciePolonín sa okrem ochranárov a verejnosti postavili už aj vedci. Informovala o tom iniciatíva Zelená väčšina. Ochranárske organizácie spresnili, že proti tejto zonácii sú aj vedci z univerzít a Slovenskej akadémie vied (SAV).

Problém vidia v tom, že návrh zonácie nespĺňa základné vedecké ani medzinárodné štandardy a nerešpektuje zákonný rámec, ktorý definuje, čo je národný park. Vedci v tejto súvislosti ponúkajú ministerstvu životného prostredia svoje odborné kapacity na pomoc so zonáciami.

Návrh zonácie je podľa vedcov zlý

„Národný park Poloniny je jedinečným územím UNESCO karpatských bukových pralesov, národných prírodných rezervácií a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Jeho súčasťou je aj vodárenská nádrž Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. To všetko by malo byť dostatočne chránené práve prostredníctvom dlho očakávanej zonácie národného parku,“ priblížili ochranári, podľa ktorých je však návrh zle pripravený, pričom proti jeho súčasnej podobe sa postavilo aj päť vedeckých pracovísk.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV uviedlo, že predkladané zonácie nespĺňajú základné vedecké štandardy a ak bude zonácia schválená takto, tak nebude zabezpečené dlhodobé zachovanie prírodných hodnôt.

Vedecké pracoviská ponúkajú pomoc

Podľa Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) možno pri zonácii Národného parku Poloniny identifikovať viaceré vážne nedostatky, ktoré sú sotva zlúčiteľné s efektívnou ochranou prírody. Nároky a štandardy ochrany Polonín by mali byť podľa UK nastavené oveľa vyššie.

Ku kritike sa pridala aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ktorá pokladá za dôležité postaviť sa na stranu vedy a odbornosti v súvislosti s ochranou prírody. Vedecké inštitúcie a univerzity tak ponúkli envirorezortu pomoc pri príprave zonácií.

„Sme pripravení v medziach našich kompetencií prispieť odbornými analýzami, dátami a formuláciou odporúčaní, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť, aby pripravovaná zonácia národných parkov bola v súlade s medzinárodnými štandardmi ochrany prírody, s dlhodobými záväzkami SR a najmä s princípmi vedecky podloženej správy chránených území,“ uviedla Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Desaťtisíce ľudí podporili hromadnú pripomienku

Ochranári doplnili, že ministerstvo životného prostredia vyhlásilo k zonácii medzirezortné pripomienkové konania, pričom organizácie Zelená väčšina, Aevis, My sme les, WWF Slovensko, Prales a SOS/Birdlife poslali hromadnú pripomienku. Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina informovala, že v priebehu šiestich dní sa pod pripomienku podpísalo takmer 10 600 ľudí.

V pripomienke zdôrazňujú, že navrhovaná zonácia nedostatočne chráni pralesy, bukové lesy, znižuje ochranu v územiach európskeho významu, blokuje rozvoj udržateľného cestovného ruchu a že ohrozuje aj Starinu. Organizácie vyzvali ministerstvo, aby ich pripomienky a návrh zonácie akceptovalo a návrh prepracovalo.

