Kŕmenie divej zveri je zakázané, reaguje Správa TANAP-u na incident z Tatier, kde ženu napadol jeleň

Už niekoľko dní koluje na sociálnych sieťach video, na ktorom žena vo Vysokých Tatrách kŕmi jeleňa. Ten sa najprv nechá ponúknuť, následne na ženu zaútočí. Pred podobnými situáciami dlhodobo vystríha Správa Tatranského národného parku (TANAP). Takéto kŕmenie divej zveri v národnom parku je totiž zakázané, môže viesť nielen k strate plachosti zvieraťa či jeho smrti, ale aj nebezpečným situáciám.
Stres pre zvieratá hroziaci smrťou
V jednotlivých častiach mesta Vysoké Tatry je možné stretnúť najmä jeleniu zver pomerne často, prechádza a pasie sa aj pri obytných domoch. „Zver sem prichádza predovšetkým z dôvodu, že sa v týchto miestach cíti bezpečne, vie, že ju tu neohrozujú predátori,“ pripomenula ešte na jar Správa TANAP-u. Napriek tomu, že sa divá zver pohybuje v intraviláne, správa sa ako vo svojom prirodzenom prostredí vo voľnej prírode.
„Akýkoľvek ľudský zásah do správania zvierat im spôsobuje stres a môže vyústiť aj do smrti zvieraťa,“ dodáva TANAP. Upozorňuje aj na možné nebezpečenstvo pri priblížení sa k divokým zvieratám, ktorých reakcie nemožno predvídať. Podobne, ako to bolo v prípade situácie zachytenej na spomínanom videu.
Divé zvieratá nie sú domáce
Správa TANAP-u pravidelne varuje, že divo žijúce zvieratá nie sú domáce. Takýmto kŕmením strácajú schopnosť prežiť v divočine a stávajú sa závislými od ľudí. „Aj keď sa to môže zdať ako dobrý skutok, v skutočnosti im tým ľudia škodia,“ apelujú každoročne ochranári na všetkých návštevníkov národného parku.
TANAP pripomína, že ľudská potrava nie je pre divo žijúce zvieratá vhodná, ich tráviaci systém ju totiž nevie spracovať. Návštevníkov už niekoľkokrát vyzval, aby zvieratá neprikrmovali, dodržiavali návštevný poriadok a pomáhali tak chrániť divokosť a prirodzenosť tatranskej prírody.