Vysoké Tatry majú problém s odpadom. Kontajnery praskajú vo švíkoch a aktivisti volajú po riešení

Občianska iniciatíva Vráťme život Tatrám upozorňuje na zhoršujúcu sa situáciu pri kontajnerových stojiskách vo Vysokých Tatrách po tom, čo mesto opäť pristúpilo k zníženiu frekvencie vývozu komunálneho odpadu.
Kratší počet vývozov sa podľa iniciatívy okamžite prejavil, kontajnery sú preplnené, pri stojiskách pribúda objemný a dokonca stavebný odpad a v niektorých lokalitách sa znížil aj počet veľkokapacitných kontajnerov. Iniciatíva preto zaslala otvorený list vedeniu mesta Vysoké Tatry a poslancom mestského zastupiteľstva s naliehavou výzvou na okamžité riešenie kritickej situácie.
Mesto znížilo frekvenciu vývozu odpadu
Komunálny neseparovaný odpad začali vo Vysokých Tatrách vyvážať v dvojtýždňovom intervale od októbra. Upozornila na to samospráva na svojej internetovej stránke. Zmenu odôvodnila tým, že súčasný poplatok už viac nepostačuje na finančné pokrytie jednotýždňového intervalu.
Tatranci platia v súčasnosti za vývoz odpadu 30 eur ročne, pričom návrh na zvýšenie poplatku od januára budúceho roka na viac ako 41 eur na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom septembra neprešiel. Aktivisti v tejto chvíli nevylučujú ani ďalšie právne kroky. V minulosti už podali podnet na prokuratúru aj na Najvyšší kontrolný úrad.
Odpady pribúdajú
„Vidíme to v teréne, koše sú plné skôr, než príde vývoz. Ľudia potom prirodzene nechávajú odpad vedľa kontajnera. A keďže tam už nevidia voľné miesto, začali tam nosiť aj to, čo tam vôbec nepatrí, ako starý nábytok, stavebný odpad či obaly zo stavby,“ uviedol predseda iniciatívy Peter Dzurilla.
Podľa iniciatívy je problém o to väčší, že mesto zároveň obmedzilo počet veľkokapacitných kontajnerov, ktoré obyvatelia využívali na odovzdanie väčšieho odpadu. Tvrdí, že kým v roku 2020 ich bolo napríklad v Tatranskej Lomnici sedem, teraz bol na jeseň umiestnený iba jeden, aj to iba v areáli VPS Vysoké Tatry.
„Už v minulosti sme v tejto veci spisovali petíciu, ktorú mesto Vysoké Tatry ani nebolo schopné prerokovať na zasadnutí zastupiteľstva. Vtedy sme však docielili obnovenie týždenného zvozu,“ uviedol Dzurilla. Mesto totiž aj v marci tohto roka zaviedlo dvojtýždňový interval vývozu. Koncom marca sa však vrátili k pôvodnej frekvencii.
Problémy v centre turizmu sú neprijateľné
Dzurilla spolu s iniciatívou zároveň mestu vyčíta, že takéto problémy sa dejú v centre cestovného ruchu. Iniciatíva upozorňuje, že zníženie frekvencie vývozu môže fungovať len vtedy, ak obyvatelia dôsledne triedia odpad. To sa však podľa nej v mnohých tatranských častiach nedeje, do komunálu sa dostávajú plasty, papier, dokonca bioodpad.
Aktivisti pripomínajú, že nejde len o problém samosprávy, ale aj nedostatočnej edukácie a informovanosti obyvateľstva. Zároveň tvrdia, že obyvatelia by neboli proti primeranému zvýšeniu poplatku za odpad, pokiaľ by to znamenalo čistotu a pravidelný vývoz.
Situácia s odpadom je neúnosná
Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák v reakcii pre agentúru SITA uviedol, že mesto rieši problém s odpadmi už dlhšie, situáciu opísal ako neúnosnú. Pomôcť zlepšiť ju mal podľa jeho slov projekt so zabezpečením klietok s odpadmi mechanickým zámkom. Pilotný projekt spustili v Tatranských Matliaroch.
„Na základe toho, že sme dostali ďakovné listy od obyvateľov tejto časti mesta o tom, ako to vyriešilo problém, je poriadok v klietke, prestali tam chodiť medvede, znížil sa počet odpadov, pretože im ich cudzí ľudia nevozia, sme pristúpili ešte k vyriešeniu klietok v Kežmarských Žľaboch a v Tatranskej Kotline,“ uviedol primátor.
Samospráva následne podľa jeho slov podala návrh na zmenu rozpočtu s investíciou do 30-tisíc eur na zabezpečenie všetkých klietok v meste takýmto spôsobom. Tvrdí, že poslanci túto zmenu neodsúhlasili. „Mohli sme ich už mať zabezpečené. Práve jednou z vecí, prečo niektorí poslanci hovoria, že nechcú dvíhať peniaze za odpad, je, že nie sú zabezpečené klietky. No na tie zabezpečenia potrebujeme peniaze. Je to začarovaný kruh,“ opísal Štefaňák.
Mesto muselo šetriť
Pripomenul, že verejnoprospešné služby v Tatrách boli na konci augusta v rámci vývozu odpadu v mínuse takmer 50-tisíc eur. „Keďže tento dlh by sa do konca roka len prehlboval, a poslanci odmietajú dať peniaze na zabezpečenie klietok a podobne, museli sme pristúpiť k opatreniam, ktoré šetria peniaze,“ vysvetlil dôvod zmeny frekvencie odpadu.
Na margo vychovávania ľudí k separovaniu dodal, že informácie o postupe sú uverejnené na každej klietke s odpadom, v každom vydaní mestského dvojtýždenníka. Pripomenul pritom, že najväčší problém s odpadom je v okolí nájomných bytoviek.
Zvýšenie poplatku poslanci neschválili
Návrh na zvýšenie poplatku za odvoz odpadu v septembri nenašiel dostatočnú podporu poslancov, z deviatich boli proti nemu dvaja, traja sa pri hlasovaní zdržali.
K zreálneniu poplatkov v prípade odpadového hospodárstva pritom samosprávu vyzval pred niekoľkými mesiacmi aj popradský prokurátor. V upozornení z 26. mája tohto roka prokurátor žiada prijať opatrenia na odstránenie nezákonného stavu, najmä vypracovať nový, zákonný návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch.
Mesto pripravuje nový návrh nariadenia o odpadoch
Rovnako požaduje zabezpečiť, aby bolo nové VZN prijaté s účinnosťou najneskôr od 1. januára 2026. Iniciatíva tvrdí, že mesto upozornenie prokurátora odignorovalo a namiesto toho znížilo frekvenciu vývozu. „Situácia s odpadmi nás neteší, ale taký nízky poplatok už nemá žiadne mesto na Slovensku, ako máme my. Sú v okolí mestá a obce, ktoré majú aj vyššie poplatky, a aj napriek tomu majú dvojtýždňový zvoz odpadu,“ reaguje Štefaňák.
Tvrdí, že mesto navrhlo všetky možné riešenia situácie, bez súhlasu poslancov sa však podľa neho v tomto smere neposunie. Zároveň dodal, že mesto pripravuje nový návrh VZN, ktorý predloží poslancom na zasadnutie mestského zastupiteľstva 11. novembra tohto roka.