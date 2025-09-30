Medvedica s mláďatami sa pohybovala pri bytovke vo Svite, mesto poslinilo policajné hliadky

Vo Svite pri Poprade sa medvedica s mláďatami pohybovala pri nájomnej bytovke na ulici P. Jilemnického. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti, podľa ktorej sa tak stalo v pondelok vo večerných hodinách. Obyvateľom preto radí, aby bolo obozretní.
Medvedicu zaznamenala hliadka mestskej polície a kontaktovala Zásahový tím pre medveďa hnedého. Počas celej noci pokračovalo podľa mesta preventívne monitorovanie, hliadky mestskej polície a zásahového tímu kontrolovali okolie a pohyb medvedice.
V rámci opatrení v intraviláne Svitu posilnili hliadkovú činnosť mestských policajtov v spolupráci so štátnou políciou a zásahovým tímom, a to ráno od 05:30 do 8:00 a vo večerných hodinách od 20:30 do 22:00.
Samospráva tiež upozornila obyvateľov mesta, aby správne nakladali s komunálnym odpadom a bioodpadom. „Je nezabezpečený a ľahko dostupný, obsahuje zvyšky jedla, predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy,“ napísala.
Výskyt medveďa môže verejnosť hlásiť na polícii na telefónnom čísle 158, mestskej polícii vo Svite 0905 636 715, či zásahovému tímu na čísle 0903 201 978.