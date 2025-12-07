Kostol v Starom Smokovci zdobí nový drevený betlehem, jeho súčasťou je nosič, turista i lyžiar – FOTO

Návštevníci Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách si môžu najnovšie v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie pozrieť unikátny nový Tatranský betlehem. Ešte v piatok ho tam požehnal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli po konferencii venovanej spomienke na 30. výročie návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, osobitne v Tatrách.
Kde ho nájdete
Nový betlehem sa nachádza v kostole na mieste, kde bola predtým inštalovaná výstava pripomínajúcu návštevu Jána Pavla II. Pozostávala z panelov spracovaných a dodaných poľským veľvyslanectvom na Slovensku, mestom Vysoké Tatry, v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Regiónu Vysoké Tatry.
Drevený betlehem, ktorý ju nahradil, odkazuje aj na život v Tatrách. „Je tam vysokohorský nosič, turista, sprievodca, lyžiar. Je to tematický betlehem, ktorý zapadá do Vysokých Tatier,“ priblížil pre agentúru SITA primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. Zároveň avizoval, že podobné dielo sa bude nachádzať aj v Tatranskej Lomnici. Požehnajú a predstavia ho 13. decembra.
História kostola
Ikonický kostol v Smokovci dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888. Charakteristický je aj vysokohorským alpským štýlom, v ktorom bol postavený, konštrukcia kostola je drevená a steny sú vyplnené murivom. Kostolík patrí medzi najkrajšie stavby nielen v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých Tatrách.
Jeho súčasťou sú vitráže na oknách, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou. Chrám prechádza už niekoľko rokov obnovou, v tomto roku sa podarilo zrekonštruovať vežu, ktorá bola v kritickom stave, rovnako aj jej striešku, zároveň prešli rekonštrukciou vstupné dvere.