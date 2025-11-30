Kamzíkov je vo Vysokých Tatrách opäť menej. Čo stojí za znížením ich početnosti? - FOTO

Početnosť populácie kamzíkov vo Vysokých Tatrách oproti minulému roku klesla o viac ako 15 percent. Počas jesenného sčítania ich na oboch stranách Tatier zaznamenali 805, vlani ich bolo 949. Informovala o tom Jarka Hlaváčová z komunikačného oddelenia Správy Tatranského národného parku (TANAP). Pokles podľa nej nadväzuje na dlhodobo pozorovaný trend kolísania početnosti populácie kamzíka vrchovského tatranského.
Tohtoročné jesenné sčítanie kamzíka sa uskutočnilo v stredu 5. novembra. „Do terénu vyrazili pracovníci Správy TANAP-u, ako aj dobrovoľníci. Kamzíky sčítavali už tradične súbežne na slovenskej aj poľskej strane Tatier, aby sa zabezpečila maximálna presnosť výsledkov a eliminovala možná duplicita pozorovaní,“ priblížila Hlaváčová. Spoločné slovensko-poľské monitorovanie populácie kamzíkov realizujú nepretržite od roku 1959.
Za klesajúcim trendom môžu stáť viaceré faktory
Z celkového počtu 805 kamzíkov, bolo zaznamenaných 587 na slovenskej strane, 218 jedincov na poľskej strane. Dokopy zachytili 69 novonarodených mláďat. „V rámci územia Národného parku Nízke Tatry bolo napočítaných 131 jedincov, čo spolu predstavuje celkový počet 936 kamzíkov vrchovských tatranských v oboch pohoriach. Ide teda o celosvetový súčet populácie kamzíka vrchovského tatranského,“ doplnila Hlaváčová.
Aktuálne poznatky podľa nej naznačujú, že za znížením početnosti môže stáť kombinácia viacerých faktorov ako genetická izolovanosť populácie endemického druhu, ktorý sa prirodzene nevyskytuje nikde inde na svete, predačné tlaky, ale aj zvýšený ruch v horách a porušovanie návštevného poriadku nedisciplinovanými turistami.
Pripravovaný cezhraničný program
Správa TANAP-u sa aktívne podieľa na programe Interreg Poľsko–Slovensko v rámci projektu Chránime spoločné endemity (SPEN), ktorý sa naplno rozbehne v budúcom roku. Jedným z jeho hlavných cieľov je posilniť vedecké poznanie o populácií kamzíka, ako aj svišťa prostredníctvom moderných výskumných metód.
V rámci projektu bude realizovaná genetická inventarizácia populácie, posudzovanie zdravotného stavu jedincov, analýza priestorovej konektivity a dlhodobé monitorovanie najohrozenejších vysokohorských druhov. Výsledky majú prispieť k lepšiemu pochopeniu príčin kolísania početnosti kamzíkov a k návrhu účinných opatrení na ich ochranu vrátane cezhraničného programu starostlivosti o oba endemické druhy.
„Hoci tohtoročné výsledky ukazujú pokles kamzičej populácie, veríme, že odpovede na mnohé otázky prinesie práve tento pripravovaný cezhraničný program. V rámci projektu, na ktorom sa podieľa Technická univerzita vo Zvolene, Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry a Tatrzański Park Narodowy, budeme zbierať genetické vzorky, analyzovať DNA a rozširovať poznatky nielen o kamzíkovi, ale aj svišťovi vrchovskom tatranskom,“ uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič. Výskum podľa jeho slov umožní lepšie porozumieť stavu a potrebám jedinečných vysokohorských druhov.