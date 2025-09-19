ZSSK varuje pred vreckovými zlodejmi vo vlakoch. Poznáte ich najčastejšie triky?

Podľa štatistík ZSSK sa vo vlakoch každoročne zaznamenáva približne 20 prípadov okradnutia cestujúcich alebo personálu.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
DOPRAVA: Vlaky ZSSK sa vracajú na východ Slovenska
Foto: archívne, SITA/ZSSK
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje, že po letných prázdninách, keď sa výrazne zvyšuje počet cestujúcich, rastie aj riziko vreckových krádeží. V spolupráci s Políciou SR a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) preto vyzýva verejnosť, aby venovala väčšiu pozornosť svojim osobným veciam počas cesty vlakom aj pri pohybe na staniciach.

Ako zlodeji postupujú

Podľa skúseností ZSSK zlodeji využívajú najmä tlačenice na nástupištiach, schodiskách, eskalátoroch a vo vozňoch, pričom často pôsobia nenápadne, slušne oblečení a organizovaní v skupinách. K najčastejším praktikám patrí takzvaný „vyklopkávač“, ktorý zaklope na okienko vlaku, aby odviedol pozornosť cestujúceho, zatiaľ čo jeho komplic vo vnútri odcudzí cennosti. „Blokovač“ zasa vytvára tlačenicu na schodoch alebo eskalátore, pričom komplici zozadu vyťahujú peňaženky a mobilné telefóny.

„Strkač“ úmyselne narazí do obete a počas jej zmätenia ju okradne. Ďalší postup je známy ako „turista“, keď zlodej predstiera, že potrebuje pomoc s mapou či cestou, zatiaľ čo iný člen skupiny využije nepozornosť a kradne. Známe sú aj prípady „rozdávača“, ktorý priateľsky pristúpi, podá kvietok alebo objíme obeť a v momente jej odoberie cennosti, alebo „nešiky“, ktorý obeť obleje či zašpiní a pri údajnej pomoci jej odoberie peňaženku alebo telefón.

Každoročne desiatky prípadov

Podľa štatistík ZSSK sa vo vlakoch každoročne zaznamenáva približne 20 prípadov okradnutia cestujúcich alebo personálu. Ak kamery zachytia incident, spoločnosť spolupracuje s políciou a odovzdáva záznamy. Na bezpečnosť dohliadajú aj policajti, ktorí cestujú vlakmi mimo služby a majú povinnosť zasiahnuť pri incidente, pričom ich prítomnosť zvyšuje úroveň ochrany cestujúcich.

ZSSK preto odporúča, aby cestujúci mali svoje osobné veci vždy pri sebe a pod kontrolou, nenosili cennosti vo vonkajších či zadných vreckách a zabezpečili si kabelky alebo batohy. V preplnených priestoroch by mali byť obzvlášť obozretní a batožinu nenechávať bez dozoru. Ak spozorujú podozrivé správanie alebo sa stanú obeťou krádeže, majú ihneď kontaktovať vlakový personál alebo políciu na čísle 158.

