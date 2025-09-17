Do zbierky Biela pastelka môžu prispieť cestujúci v Tatrách, do iniciatívy sa zapojila aj ZSSK

V piatok 19. septembra sa uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorej výťažok podporí aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do iniciatívy sa zapojí aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Dobrovoľníkov s bielo-modrými pokladničkami budú môcť cestujúci stretnúť priamo vo vlakoch Tatranských elektrických železníc (TEŽ) od 8:00 do 17:00. Ako pripomenula ZSSK, biela pastelka je symbolom solidarity a spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým znevýhodnením.
Príspevok v podobe ľubovoľnej sumy
Vyzbierané príspevky pomôžu odstraňovať bariéry, zlepšovať prístupnosť, financovať komplexné sociálne služby a podporovať aktívne zapájanie ľudí so zrakovým hendikepom do spoločenského života. Odovzdať ich bude možné aj na tratiach Poprad-Tatry – Štrbské Pleso a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.
„Železnica spája mestá, regióny, ľudí a je prirodzeným priestorom na šírenie myšlienok solidarity a pomoci. Cestujúci vo Vysokých Tatrách, domáci i turisti, budú môcť prispieť ľubovoľnou sumou priamo vo vlakoch ZSSK a podporiť zbierku Biela pastelka,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSKPeter Helexa.
Motto tohtoročnej kampane
Zbierka sa bude okrem vlakov TEŽ konať vo viac ako 300 mestách a obciach po celom Slovensku. Do ulíc vyjde vyše 4 500 dobrovoľníkov v tričkách s logom Bielej pastelky, ktorí budú za príspevok rozdávať drevenú pastelku.
„Sme veľmi radi, že vďaka Železničnej spoločnosti Slovensko môže Biela pastelka symbolicky cestovať do hôr i sŕdc našich darcov,“ uviedla PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Eliška Fričovská.
Podporiť zbierku je možné aj zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote tri eurá alebo online na stránke www.bielapastelka.sk. Tohtoročná kampaň nesie motto „Veni, (ne)Vidi, Vici“, ktoré symbolizuje každodenné malé i veľké víťazstvá ľudí so zrakovým znevýhodnením.