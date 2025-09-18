Cestári hľadajú riešenie dopravy v Starej Ľubovni, problémom je vstup v smere od Kežmarku

Slovenská správa ciest (SSC) chce nechať vypracovať dopravnú analýzu mesta Stará Ľubovňa. Účelom je vytypovať a identifikovať kritické body v rámci riešenia dopravnej situácie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Problém vzniká pri vstupe do mesta z ciest prvej triedy, a to I/ 77 a I/68, vrátane napojenia sa na miestne a účelové komunikácie i cesty druhej a tretej triedy. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pre výber spracovateľa štúdie dopravného modelu.
Hrozí kolaps dopravy
Dopravno – kapacitné posúdenie má byť podľa SSC vykonané na základe uznesenia vlády. „Dopravná situácia na vstupe do mesta zo severozápadného smeru od mesta Kežmarok spôsobuje dlhodobo problémy v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Po plánovanom zrekonštruovaní cesty I/68 zo smeru Mníšek nad Popradom a zvýšení možnosti napojenia sa tranzitnej dopravy z Poľskej republiky otvorením hraničného prechodu Mníšek nad Popradom-Piwniczna pre nákladnú dopravu je prognózovaná riziková dopravná situácia pre vstup do mesta v napojení z cesty I/77 ako neudržateľná,“ píše sa v opise predmetu zákazky.
V úseku cesty medzi kruhovým objazdom na ulici Popradská pri Kauflande a stykovej križovatky ciest I/77 a I/68 hrozí pre blížiacu sa rekonštrukciu dvoch mostov dokonca kolaps dopravy, ak nebude vybudovaný alternatívny vstup do mesta.
Vypracovaná štúdia má v budúcnosti poslúžiť ako podklad pre následné vypracovanie projektovej dokumentácie. A to dokumentácie stavebného zámeru a projektu stavby, ako aj posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorá v jednotlivých častiach umožní Slovenskej správe ciest, Prešovskému samosprávnemu kraju, či mestu Stará Ľubovňa realizovať konkrétne navrhnuté kroky. Zámerom je podľa SSC efektívne budovať dopravné spojenie pre udržateľné riešenie dopravy v regióne.
„V roku 2019 si Slovenská správa ciest dala vypracovať Štúdiu realizovateľnosti Mníšek nad Popradom – Prešov a taktiež Štúdiu realizovateľnosti Rožňava – Bardejovské kúpele, kde ale práve dopravný uzol na styku ciest I/77 a I/68 v smere na kruhovú križovatku k OC Kaufland nebol riešený. Autori Štúdie realizovateľnosti len odporúčali zmeny organizácie dopravy v rámci intravilánu mesta pre zlepšenie kvality dopravy,“ píše sa ďalej vo zverejnenom materiáli. Podľa dopravných prognóz však štúdia predpokladá po roku 2030 potrebu rozšírenia cesty I/68 na štvorpruhovú, čo by si vyžiadalo výstavbu nových mostných objektov vrátane rozšírenia existujúcich v rámci prestavby ponad rieku Poprad a železničnú trať.
Udržateľná mestská mobilita
Hlavným zámerom analýzy je tak riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni s cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu, ktorá bude rešpektovať základné princípy udržateľnej mestskej mobility. Návrh riešení má byť spracovaný pre výhľadové obdobie do roku 2040. Posúdiť má možnosti a vplyv prepojenia ciest I/77 cez ulicu Továrenskú v križovaní rieky Poprad a v napojení na ulicu Mierová, takzvaný severozápadný obchvat mesta, stykovú križovatku ciest I/77 a I/68, križovatku ulíc Popradská a Továrenská a kruhovú križovatku na Popradskej.
Súčasťou vypracovania má byť aj spracovanie variantu obchádzkovej trasy pre rekonštrukciu či prestavbu mostov na ceste I/68, a to nad železničnou traťou a cez rieku Poprad. Identifikovanie obchádzkovej trasy by malo podľa dokumentu aj sekundárny prínos v podobe odľahčenia dopravy smerujúcej z industriálnej zóny na Továrenskej ulici, spracovania variantu s mostným prepojením na ulici Mýtna či spomínaného severozápadného obchvatu.
Východiskové podklady
Vypracovanie dopravného modelu intravilánu a extravilánu mesta Stará Ľubovňa bude podľa SSC aktualizáciou či doplnením už spomínaných vypracovaných štúdií realizovateľnosti. Rovnako aj podkladom pre správne rozhodnutie o variante a postupnosti následného projektovania trasovania, ako aj samotnej výstavby dopravných stavieb mesta. Má ísť o východiskové podklady pre následné navrhnutie vhodného technického riešenia na odstránenie zlého technicko-bezpečnostného stavu cesty, čím sa podľa SSC výrazne zlepší bezpečnosť, plynulosť a komfort jazdy účastníkov cestnej premávky v danom úseku. A to nielen pre motoristickú verejnosť, ale aj peších a cykloturistov.
Zároveň si chce Slovenská správa ciest nechať vypracovať dopravnú analýzu križovania ciest I/77 a III/3533 v intraviláne mesta Bardejov a mestskej časti Bardejovská Nová Ves. Hľadať chce východiskové riešenie pre nepriaznivú dopravnú situáciu, ktorá vzniká na hlavnom ťahu cesty I. triedy, pri odbočení v smere do a zo spomínanej cesty tretej triedy na mestskú časť vrátane napojenia miestnych účelových komunikácií priemyselnej časti. Predpokladaná hodnota oboch analýz dokopy predstavuje 162-tisíc eur.