Jesenná údržba uzavrie tunel Šibenik, doprava bude odklonená v oboch smeroch

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne počas piatkovej noci jesennú údržbu v tuneli Šibenik. Práce budú zahŕňať čistenie tunelového ostenia, chodníkov, vozovky, kanalizácie, osvetlenia a technických zariadení. Súčasťou údržby budú aj odborné prehliadky, skúšky elektrotechniky a testovanie technológií z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Tunel bude motoristom opäť plne k dispozícii v nedeľu.

Počas údržby bude na úseku diaľnice D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím doprava odklonená v oboch smeroch. Obchádzková trasa v smere na Poprad povedie po ceste I/18 od okružnej križovatky Spišské Podhradie na I/18 až po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča. V opačnom smere, smerom na Prešov, bude obchádzka viesť po ceste I/18 od okružnej križovatky na privádzači D1 Levoča po okružnú križovatku Spišské Podhradie na I/18.

