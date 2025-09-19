Začína sa s rekonštrukciou cesty medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, rozdelená bude do dvoch etáp

Obnova cesty medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom podľa predsedu PSK pomôže nielen motoristom a cyklistom, ale aj všetkým, ktorí sem prichádzajú za dovolenkou, oddychom, či prácou.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tatranská Štrba, cesta
Úsek cesty v Tatranskej Štrbe, ktorý spolu s ďalším v smere na Štrbské Pleso necháva zrekonštruovať Prešovský samosprávny kraj dokopy za 1,9 milióna eur. Foto: Ilustračné, SITA/Mária Frisová.
Poprad Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Poprad

Cestu medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom pod Cestou slobody čaká počas nasledujúcich mesiacov modernizácia. Stavenisko v piatok Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal zhotoviteľovi, na realizáciu diela má 330 kalendárnych dní vrátane zimy.

Zámerom investície vo výške 1,9 milióna eur je zmeniť nevyhovujúce parametre a stavebno-technický stav dvoch úsekov v celkovej dĺžke viac ako tri kilometre. Financie na projekt získal kraj z eurofondov z Programu Slovensko.

Obnova pomôže nielen motoristom

Cesta II/538 medzi časťami obce Štrba, Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, sa napája na Cestu slobody, ktorej rekonštrukciu ukončil kraj vlani v novembri.

Táto vetva z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso predstavuje veľmi dôležitú časť, práve cez ňu vedie prvý možný zjazd na Vysoké Tatry,“ uviedol v piatok predseda kraja Milan Majerský. Jej obnova tak podľa jeho slov pomôže nielen motoristom, cyklistom, ale aj všetkým, ktorí sem prichádzajú za dovolenkou, oddychom, či prácou.

Dve etapy

Samotná rekonštrukcia je rozdelená do dvoch etáp. V rámci prvej sa pustia v tomto roku do prieťahu Tatranskej Štrby v dĺžke 1,3 kilometra, kde vymenia a položia dve nové vrstvy asfaltového povrchu. Druhý, horný úsek v dĺžke približne 1,8 kilometra, ktorý sa končí v križovatke s Cestou slobody, čaká v budúcom roku komplexná rekonštrukcia vrátane výmeny podložia.

Horný úsek by sme chceli mať urobený ešte pred sezónou tak, aby turisti v júli a auguste nepocítili, že sme tu,“ poznamenal generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSKMarcel Horváth. Ako opísal, problémy na ceste v súčasnosti predstavujú trhliny a výtlky na povrchu vozovky, poškodený asfaltový kryt, poklesnuté alebo rozpadnuté krajnice, ale aj zanesené i poškodené priepusty či priekopy.

Starosta Štrby Michal Sýkora rekonštrukciu uvítal, ide podľa jeho slov o veľmi frekventovanú cestu. „Je potrebná pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre tamojších obyvateľov,“ poznamenal. Obec je podľa jeho slov pripravená aj na plánované dopravné obmedzenia, ktoré si práce vyžiadajú. Tie bude zhotoviteľ realizovať za prevádzky danej cesty. Prejazdná bude v jednom jazdnom pruhu, regulovaná svetelnou signalizáciou.

Viac k osobe: Marcel HorváthMichal SýkoraMilan Majerský
Firmy a inštitúcie: PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Okruhy tém: Cesta slobody modernizácia cesty Program Slovensko Rekonštrukcia cesty Štrbské pleso Tatranská Štrba

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk