ZSSK vyzýva verejnosť na výmenu auta za vlak, v rámci Európskeho týždňa mobility pripravila aj súťaž

ZSSK je najväčší osobný dopravca na Slovensku a ročne prepraví viac ako 70 miliónov cestujúcich, z toho 50 miliónov elektrickými vlakmi.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ZSSK: Spustenie ďalšej elektrickej jednotky REX 1739
Foto: ilustračné, SITA/Milan Illík.
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa zapája do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa koná od utorka 16. do pondelka 22. septembra. Celoeurópska iniciatíva podporuje udržateľné formy dopravy, pričom ZSSK ako najväčší poskytovateľ elektromobility na Slovensku vyzýva verejnosť, aby nechali auto doma, dali prednosť a objavili výhody cestovania vlakom.

Podľa ZSSK je cestovanie vlakom nielen pohodlné a spoľahlivé, ale aj významne prispieva k ochrane životného prostredia. Vďaka vlakovej doprave sa vlani podarilo ušetriť približne 300-tisíc ton emisií CO₂.

Dosah na celú spoločnosť

Každý, kto zvolí cestu vlakom namiesto auta, prispieva k znižovaniu emisií a zlepšovaniu ovzdušia i kvality života. Je to rozhodnutie, ktoré má priamy dosah nielen na jednotlivca, ale aj na celú spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

ZSSK je najväčší osobný dopravca na Slovensku a ročne prepraví viac ako 70 miliónov cestujúcich, z toho 50 miliónov elektrickými vlakmi. Denne vypraví viac ako 1 800 vlakov, ktorými sa prepraví okolo 200-tisíc ľudí. Železnice pripomínajú, že práve voľba vlaku namiesto auta je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako prispieť k čistejšiemu ovzdušiu a zdravšiemu prostrediu.

Súťaž o mesačný traťový lístok

Ekologický prístup potvrdzujú aj samotní zamestnanci ZSSK, ktorí sa zúčastnili kampane Do práce na bicykli 2025. V nej obhájili prvenstvo vo všetkých troch hlavných kategóriách – verejná doprava, chôdza a bicykel. Spolu najazdili a nachodili viac ako 336-tisíc kilometrov a ušetrili 60 ton emisií CO₂, čo zodpovedá práci približne 60 stromov počas ich celého života.

Pri príležitosti ETM pripravila ZSSK aj súťaž na sociálnych sieťach o mesačný traťový lístok podľa vlastného výberu. Stačí zaslať fotografiu svojho odparkovaného auta cez instagramový alebo facebookový profil spoločnosti. Výhercu vyžrebuje ZSSK v pondelok 22. septembra. Cieľom kampane je poukázať na praktické a ekologické výhody cestovania vlakom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Peter Helexa
Firmy a inštitúcie: ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: Cestovanie vlakom ETM Európsky týždeň mobility Generálny riaditeľ ZSSK

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk