Európska služba výberu mýta pokrýva už viac ako polovicu slovenského trhu, uvádza NDS

Celkovo dopravcovia prostredníctvom EETS najazdili už takmer miliardu kilometrov.
Mýto
Európska služba výberu mýta (EETS), ktorá na Slovensku funguje od marca 2024, si za rok a pol od spustenia ukrojila už viac ako polovicu trhu. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa štyria medzinárodní poskytovatelia tejto služby aktuálne podieľajú na 54,5 percentách celkového výberu mýta.

Ako informovala NDS, Od spustenia služby sa do EETS zaregistrovalo 900-tisíc vozidiel, z ktorých časť ju využíva denne. Najväčší podiel aktívnych dopravcov podľa najazdených kilometrov tvoria slovenskí dopravcovia (34 percent), nasledujú poľskí (21 percent), rumunskí (12 percent), českí (9 percent) a maďarskí (7 percent).

Celkovo dopravcovia prostredníctvom EETS najazdili už takmer miliardu kilometrov. „Služba EETS zjednotila proces výberu mýta naprieč krajinami a na Slovensku. Teší nás, že sme jej súčasťou už rok a pol,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.

