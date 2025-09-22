ZSSK ponúka v reštauračných vozňoch nové jesenné menu, cestujúci si ho po novom môžu objednať cez QR kód - FOTO

Novú službu môžu využiť cestujúci prvej triedy vo vybraných expresoch na trase Košice – Žilina – Bratislava.
ZSSK: Menu cez QR kód priamo do 1. triedy
Cestujúci 1. triedy si po novom môžu objednať jedlo a nápoje priamo na svoje miesto cez QR kód, a to vo vybraných expresoch a rýchliku na severnej trase Košice – Žilina – Bratislava. Od piatka 19. septembra je dostupná aj nová jesenná ponuka jedál v reštauračných vozňoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Bratislava, 22. september 2025. Foto: SITA/ZSSK
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila novú službu pre cestujúcich 1. triedy vo vybraných expresoch na trase Košice – Žilina – Bratislava. Tí si môžu objednať jedlo a nápoje priamo na svoje miesto prostredníctvom QR kódu, pokiaľ je vo vlaku radený reštauračný vozeň. Od piatka 19. septembra je dostupná aj nová jesenná ponuka jedál v reštauračných vozňoch ZSSK.

Objednávkový systém digitalizovala spoločnosť Eatster. QR kódy sú umiestnené na stoloch a sedadlách, pričom systém automaticky doplní údaje o vlaku, vozni a mieste cestujúceho. Platba prebieha online a objednávku doručí obsluha reštauračného vozňa. Cestujúci v 2. triede majú naďalej možnosť objednávať cez web s vyzdvihnutím v reštauračnom vozni.

Objednávanie jedla bez vypĺňania formuláru

Ako uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa, novinka umožňuje cestujúcim vo vybraných vlakoch objednať si jedlo priamo na svoje miesto bez toho, aby museli vypĺňať formulár. „Tento projekt je súčasťou strategického piliera moderné služby a ukazuje, ako v praxi prinášame inovácie, ktoré zlepšujú cestovateľské zážitky,“ uviedol Helexa.

ZSSK službu poskytuje po odchode vlaku z východiskovej stanice až do 15 minút pred príchodom do cieľa, pričom zohľadňuje aj aktuálnu dochvíľnosť. Podľa dopravcu počas pilotného testovania vzrástol priemerný denný počet elektronických objednávok o 270 percent. Najviac objednávaným jedlom bol vyprážaný syr s hranolkami, priemerná hodnota objednávky dosiahla 11 eur.

Nové jesenné menu

ZSSK zároveň od konca uplynulého týždňa zaradila do ponuky reštauračných vozňov nové jesenné menu. Medzi novinkami sú tekvicový krém, bravčový vrabec s kapustou a knedľou, penne s tuniakom, exotické red kari či tiramisu v kombinácii s kávou za zvýhodnenú cenu.

Reštauračné vozne ZSSK denne pripravia približne tisíc jedál. Ak nie sú súčasťou súpravy, cestujúci majú k dispozícii mobilbar alebo automaty na občerstvenie v moderných elektrických jednotkách Panter.

