ZSSK pokračuje v modernizácii, objednala ďalšie moderné jednotky KISS s rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podpísala opciu na dodanie ďalších dvoch veľkokapacitných elektrických jednotiek KISS od výrobcu Stadler. Prvé dve jednotky boli zmluvne zabezpečené už v apríli tohto roka. Celková hodnota všetkých štyroch vlakov môže presiahnuť 100 miliónov eur. Projekt je financovaný najmä z európskych zdrojov prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti.
Podľa ZSSK majú nové súpravy priniesť vyšší komfort cestujúcim, úsporu energie a nižšie emisie. Do prevádzky by mali byť nasadené počas grafikonu 2026/2027 na nosnej linke Bratislava – Žilina.
Modernizácia ako súčasť vízie dopravy
„Teší ma, že projekt moderných elektrických jednotiek Stadler KISS sa podarilo rozšíriť aj o opciu – je to jasný dôkaz, že modernizácia osobnej železničnej dopravy je pevnou súčasťou našej vízie dynamickej, ekologickej a integrovanej mobility, ktorá je pripravená na budúce výzvy,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SRDenisa Žiláková.
Jednotky KISS sú vybavené modernými informačnými systémami, majú kapacitu vyše 600 miest na sedenie a maximálnu rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Ich nízkopodlažná konštrukcia uľahčuje nástup a výstup, vrátane osôb s obmedzenou mobilitou.
„Obnova vozidlového parku je jedným z hlavných pilierov našej stratégie a rozšírenie projektu o ďalšie jednotky Stadler KISS predstavuje významný míľnik. Postupne nám pribúdajú nové moderné jednotky aj rušne, čím neustále omladzujeme flotilu,“ skonštatoval generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa, podľa ktorého elektrické veľkokapacitné jednotky prinesú vyšší komfort cestujúcim, znížia spotrebu energie aj emisie.
Skúsenosti zo zahraničia
Moderné elektrické jednotky s podobnými parametrami prevádzkujú aj železnice vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku či Švédsku. Dodávateľom slovenských vozňov je spoločnosť Stadler, ktorej vlaky už ZSSK nasadila na linky Bratislava – Nové Zámky a Bratislava – Trenčín/Púchov. Nové jednotky budú navrhované v konštrukčnej kancelárii Stadler Praha a vyrobené v závode Stadler Polska v Siedlcoch.
„Investícia do moderných vlakov je potvrdením jasnej stratégie ZSSK a Ministerstva dopravy SR pri premene slovenskej železnice na moderný dopravný systém,“ uviedol k využitiu opcie prezident správnej rady Stadler Praha Zdeněk Majer.