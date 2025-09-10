ZSSK spája sily s IPčkom, vo vlakoch spúšťa kampaň na pomoc ľuďom s myšlienkami na ukončenie života - VIDEO

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s občianskym združením pre krízovú psychologickú pomoc IPčko predstavila v Trnave počas Svetového dňa prevencie samovrážd preventívnu kampaň s názvom Pomoc prichádza vlakom.
Cieľom je prinášať konkrétne riešenia na prevenciu samovrážd na koľajniciach, ktoré zasahujú nielen jednotlivcov a rodiny, ale aj železničnú dopravu. Kampaň je zameraná na regionálne osobné vlaky ZSSK.
Pomoc existuje a je dostupná
Vo vybraných spojoch, zatiaľ na západnom Slovensku, pribudnú na zrkadlách toaliet jednoduché vizuály, ktoré odkazujú na krízovú linku pomoci IPčko – 0800 500 333, ktorá funguje nonstop, bezplatne a anonymne.
Cieľom je ubezpečiť cestujúcich, že pomoc v každej situácii existuje a je dostupná. Pilotný projekt sa sústreďuje na regióny, kde sa dopravca najčastejšie stretáva s ľuďmi v psychickej tiesni. Medzi takéto regióny patrí aj okolie Trnavy.
Samovraždy sa dotýkajú aj rušňovodičov
„Za každým vlakom sú stovky životných príbehov. Niektoré sú náročné, tiché, prehliadané. Práve preto sme sa rozhodli spojiť sily s občianskym združením IPečko, aby sme v osobných vlakoch podali pomocnú ruku tým, ktorí to možno najviac potrebujú,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. Pripomenul, že najväčší dopravca na železnici minulý rok zaregistroval 71 samovrážd a ďalších 15 v štádiu pokusu.
Nálepky s kontaktom na psychologickú pomoc budú podľa Helexu v krátkom čase umiestnené v 42 vlakoch. „Samovraždy sa nedotýkajú len toho človeka, ktorý sa rozhodne svoj život ukončiť. Je to tragédia aj pre jeho rodinu, a dotýka sa aj našich zamestnancov. Napriek poskytovanej psychologickej podpore sa s takouto udalosťou nie všetci dokážu vyrovnať, niektorí rušňovodiči už nedokážu pokračovať a preto nám končia,“ dodal Helexa.
Dôležitosť kampane vo vlaku
Vlak môže byť pre mnohých ľudí s čiernymi myšlienkami miestom úniku, preto je podľa riaditeľa občianskeho združenia IPčko Mareka Madra kampaň vo vlaku dôležitá. „Nálepka je prvý krok. Možno ju najskôr odignoruje. Možno si ju neskôr odfotí a možno raz zavolá. Aj vďaka tomu sa jeho či jej životný príbeh nemusí skončiť bodkou,“ dodal Marek Madro.
IPčko minulý rok každý mesiac riešilo viac ako tisíc kontaktov od ľudí s myšlienkami na ukončenie života, ktorí mali pocit, že pomoc pre nich už neexistuje.