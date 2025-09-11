Študenti zistili, ako vyzerá príprava na povolanie rušňovodiča či vlakvedúceho. Zavítali do ZSSK Akadémie - VIDEO

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok v priestoroch svojej Akadémie v Martine-Priekope zorganizovala podujatie Deň ZSSK Akadémie. Zamerané bolo najmä na študentov odborných škôl, ktorým predstavila možnosti štúdia a profesijného rastu v sektore verejnej dopravy.
ZSSK študentom ukázala, ako vyzerá príprava na povolania rušňovodiča, elektromechanika, mechanika či vlakvedúceho. Súčasťou programu bola aj prehliadka výučbových priestorov a workshop Veľvyslanectvo mladých, ktorý rozvíja tímovosť a odbornosť študentov.
Budovanie zázemia pre novú generáciu zamestnancov
Podľa vedenia spoločnosti ide o jasný signál, že aj v čase racionalizácie železničný dopravca pokračuje v budovaní zázemia pre novú generáciu zamestnancov.
„Aj keď prechádzame zmenami, na ľuďoch železnica stojí. A preto potrebujeme novú generáciu kolegov – šikovných, odborných a ľudsky zdatných. Títo mladí ľudia sú odpoveďou na otázku, ako bude vyzerať železnica o desať či dvadsať rokov,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
Moderné vzdelávacie a tréningové centrum
ZSSK Akadémia funguje ako moderné vzdelávacie a tréningové centrum. Ponúka duálne vzdelávanie v spolupráci so strednými školami, praktické cvičenia v elektrotechnických dielňach, simulácie jazdy rušňom vo virtuálnej realite, tréningy komunikácie s cestujúcimi a pravidelné odborné skúšky či rekvalifikácie.
Študenti môžu získať štipendium do 100 eur mesačne v duálnom systéme a do 130 eur v štipendijnom programe. ZSSK im ponúka aj garantované pracovné miesto po škole, príspevky na dopravu, ubytovanie či stravovanie a perspektívu kariérneho rastu.
Eurofondy pomáhajú aj vzdelávaniu
Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SRDenisy Žilákovej je odborné vzdelávanie v doprave prioritou aj pre štát. „Eurofondy nie sú len o stavbách. Pomáhajú aj vzdelávaniu – pri vybavení učební, moderných simulátorov a pri podpore škôl. ZSSK je príklad dobre fungujúcej spolupráce medzi štátom, zamestnávateľmi a odbornými školami,“ zdôraznila.
Spoločnosť v súčasnosti spolupracuje s 15 školami a v rámci duálneho systému podporuje viac ako 90 študentov. Po skončení štúdia mnohí z nich nastupujú do ZSSK, najmä do údržby, prevádzky či zákazníckych služieb. Priemerný plat v ZSSK je aktuálne viac ako 2 010 eur, pričom zamestnanci majú viacero benefitov, vrátane cestovateľských výhod vlakmi po Slovensku a v zahraničí.