Bratislava obnovuje vozidlový park, na cesty vyrazí 80 moderných autobusov s kapacitou až 177 ľudí

Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa veľkú obnovu flotily kĺbových autobusov. Ako informuje hovorca DPB Jozef Vozár, do jedného roka pribudne na bratislavské cesty 80 nových autobusov SOR NS 18 na dieselový pohon s kapacitou až 177 cestujúcich.
„Táto obnova prichádza po zaradení desiatok nových električiek a trolejbusov v minulom roku,“ konštatuje hovorca.
Kĺbové autobusy aj nové električky
DPB má zároveň objednaných aj osem kĺbových autobusov s CNG pohonom a desať jednosmerných električiek, ktoré ďalej rozšíria vozidlový park. Nové autobusy prinesú okrem zvýšeného komfortu aj najmodernejšie technológie. „Z bezpečnostného hľadiska ide napríklad o výstrahu pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami, systém eliminácie mŕtveho uhla, ochranu pred kybernetickými útokmi či inteligentné prispôsobenie rýchlosti,“ vymenoval Vozár.
Dopravný podnik Bratislava pripravuje Deň otvorených dverí, MHD bude oslavovať 130. výročie
Súčasťou výbavy bude aj systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti. „Nové vozidlá budú vybavené moderným motorom spĺňajúcim emisnú normu Euro 6e. Nahradia tak staršie autobusy s nižším štandardom Euro 5 a prinesú ekologickejšiu a šetrnejšiu prevádzku,“ priblížil hovorca DPB.
Moderný komfort pre cestujúcich
Komfort cestovania zabezpečí výkonná klimatizácia, pričom garančné prehliadky a servisné úkony budú po novom v rámci záruky realizované dodávateľom. Interiér bude vybavený nehrdzavejúcimi madlami a tyčami, USB zásuvkami, WiFi pripojením, kamerovým systémom a systémom automatického počítania cestujúcich. Súčasťou bude aj moderný informačný systém s prestupmi v reálnom čase a farebným vonkajším displejom.
Bratislavská MHD sa vracia do školského režimu, premávať bude aj električková linka z Rače do Petržalky
Nákup autobusov je výsledkom verejného obstarávania z októbra 2024, ktoré vyhrala spoločnosť SOR Libchavy. Nové vozidlá budú dodané na základe rámcovej dohody najneskôr do 12 mesiacov od zadania objednávky. Investícia v hodnote viac ako 31 miliónov eur bez DPH je financovaná z úveru.