Deň mobility v Prešovskom kraji bude s retro busom, cykloservisom aj dopravným ihriskom

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje na piatok 12. septembra Deň mobility. Podujatie na Námestí mieru v Prešove, pripravené v rámci Európskeho týždňa mobility, ponúkne verejnosti od 9:00 do 14:00 atrakcie spojené s podporou ekologických foriem dopravy. Chýbať nebudú edukatívne prezentácie, praktické informácie o udržateľnej doprave a sprievodné akcie pre všetky vekové kategórie, vrátane možnosti nechať si skontrolovať bicykel.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, návštevníci si môžu pozrieť retrobus dopravcu SAD Prešov SK, župný bibliobus či autobus Dopravného podniku mesta Prešov.
„Súčasťou mobilného mestečka pred Úradom PSK bude i dopravné ihrisko, kde sa žiaci materských a základných škôl naučia základným dopravným pravidlám a svoje nadobudnuté dopravné vedomosti si preveria počas dráhových pretekov,“ uviedla Jeleňová.
Cyklistom je určený bezplatný cykloservis s odbornou kontrolou bicyklov a nastavením základných komponentov. Súčasťou bude aj cyklotrenažér so simuláciou stúpania. Na podujatí sa predstavia aj viaceré prezentačné stánky. Stredná odborná škola dopravná Prešov ponúkne ukážky projektov a motokáru, IDS Východ priblíži integrovaný dopravný systém na východnom Slovensku spolu so súťažným kvízom a projekt Populair Life – IP predstaví možnosti efektívneho riadenia kvality ovzdušia.
PSK organizuje Deň mobility v spolupráci so SAD Prešov SK a Dopravným podnikom mesta Prešov. Podujatie má podľa župy zvýšiť povedomie o výhodách verejnej osobnej dopravy a podporiť využívanie alternatívnych foriem dopravy, ktoré prospievajú zdraviu aj životnému prostrediu.