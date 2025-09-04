ZSSK vďaka modernizácii vozového parku neeviduje žiadny požiar vlaku, flotilu posilní ďalší nový Vectron

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tomto roku zatiaľ neeviduje ani jeden prípad požiaru rušňa či vozňa. Kým v roku 2018 zaznamenala až 15 takýchto udalostí a v roku 2024 osem, v roku 2025 je štatistika nulová. Podľa ZSSK ide o výsledok systematickej modernizácie vozidlového parku a dôslednej údržby.
V minulosti sa požiare týkali najmä elektrických rušňov radu 350, ktoré sú postupne vyraďované. Národný dopravca ich nahrádza modernými elektrickými jednotkami Panter a Kiss či viacsystémovými lokomotívami Vectron.
„Do roku 2026 bude dopravca disponovať dokopy 45 Pantermi, a tiež veľkokapacitnými elektrickými jednotkami Kiss, z ktorých štyri jazdia, ďalšie dva by mali byť do prevádzky nasadené počas grafikonu 2026/2027,“ informovala ZSSK.
Nový rušeň 193 Vectron
Flotilu vo štvrtok posilnil ďalší nový rušeň 193 Vectron, ktorý bude jazdiť najmä na linke Košice – Žilina – Bratislava. Stroj nesie vizuálny motív Gerlachovského štítu ako súčasť jednotného dizajnu inšpirovaného piatimi výraznými slovenskými vrcholmi.
Vectrony umožňujú jazdu rýchlosťou do 200 km/h, sú vybavené systémom umožňujúcim prevádzku na modernizovaných koridoroch Slovenska a okolitých krajín. Do konca roka bude mať ZSSK desať takýchto rušňov, v roku 2026 ich počet stúpne na pätnásť.
Rozdiel medzi zadymením a požiarom
ZSSK zároveň upozornila na rozdiel medzi zadymením a požiarom. Zadymenie vzniká pri prehrievaní súčiastok či horení sadzí, no bez rozšírenia plameňov. Do štatistiky požiarov sa prípady rátajú iba vtedy, ak predbežná škoda presiahne 20-tisíc eur alebo ak dôjde k ťažkému či smrteľnému zraneniu.
Všetky vozidlá ZSSK sú vybavené hasiacimi prístrojmi, časť vlakov má aj automatické protipožiarne systémy. Cestujúci, ktorí si všimnú dym alebo zápach, by mali okamžite upozorniť vlakvedúceho, aby posádka mohla situáciu rýchlo preveriť.
„Výsledok nulových požiarov v roku 2025 potvrdzuje, že precízna údržba, prísny režim kontrol a systematická modernizácia flotily prinášajú vyššiu bezpečnosť pre cestujúcich aj zamestnancov,“ uviedla ZSSK.