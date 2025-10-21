ZSSK chystá veľké zmeny v nočných vlakoch. Staré vozne nahradia moderné, pribudne aj spojenie s Viedňou

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravuje modernizáciu svojich spacích a ležadlových vozňov. Cieľom je zvýšiť komfort nočných spojov, rozšíriť ponuku služieb na dlhších trasách a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť nočnej železničnej dopravy. Súčasťou plánov je aj predĺženie linky Humenné – Bratislava až do Viedne.
Nočné spoje aktuálne jazdia na trasách Humenné – Bratislava a Humenné – Praha. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, dopravca v súčasnosti prevádzkuje 30 spacích vozňov, z ktorých približne dve tretiny pochádzajú z 80. rokov a nie sú klimatizované. Práve týchto 20 najstarších vozňov plánuje dopravca postupne vyradiť.
Dve verejné obstarávania
Modernizácia je rozdelená do dvoch verejných obstarávaní. Jedno sa týka ležadlových a druhé lôžkových vozňov. Súťaž na prestavbu starších denných vozňov na ležadlové už ZSSK ukončila, pričom víťazom sa stala spoločnosť ŽOS Trnava. Zmluva počíta s prestavbou 10 vozňov s opciou na ďalších 10.
V prípade obstarávania nových lôžkových vozňov rokuje ZSSK o cene so spoločnosťou ŽOS Vrútky. Po uzavretí rokovaní bude projekt predložený Útvaru hodnoty za peniaze na posúdenie. Aj tu ide o 10 vozňov s opciou na ďalších 14.
Zmluvy na obe zákazky nadobudnú účinnosť až po zabezpečení financovania. „Keďže ZSSK aktuálne nedisponuje vhodným mechanizmom financovania z eurofondov, investície plánuje pokryť z vlastných zdrojov, pravdepodobne formou investičného úveru,“ uviedol Baček.
Kapacita a cena modernizovaných vozňov
Rozsah obnovy bude podľa dopravcu závisieť od finančných možností a potrieb trhu, pričom minimálne počíta s 10 modernizovanými vozňami. Kapacita jedného lôžkového vozňa bude najmenej 30 miest. Ležadlový vozeň s kapacitou 40 miest má predpokladanú cenu približne 1,8 milióna eur, čo predstavuje priemernú investíciu okolo 45-tisíc eur na jedno ležadlo.
ZSSK plánuje aj úpravu príplatkov za nočné cestovanie. Súčasné sadzby vo výške od sedem eur za ležadlo a od 13 eur za lôžko, podľa železničnej spoločnosti nepokrývajú reálne náklady ani pri starších vozňoch. „Cieľom je nájsť rovnováhu medzi cenou a poskytovanou hodnotou pre cestujúceho,“ skonštatoval hovorca ZSSK.
Ležadlové vozne budú určené pre základné nočné cestovanie, zatiaľ čo lôžkové majú ponúknuť vyšší štandard, väčšie súkromie a možnosť 1. triedy. Lôžkové vozne majú byť dvojpodlažné, ležadlové jednopodlažné. Prvé nové vozne by sa mohli objaviť v prevádzke v roku 2026.
ZSSK zároveň pripravuje ďalšie kroky na zvýšenie efektivity nočnej dopravy, vrátane optimalizácie súprav a lepšieho využitia kapacít. Dopravca tvrdí, že ide o kľúčovú investíciu na zvýšenie kvality nočného cestovania po rokoch podfinancovania tohto segmentu.