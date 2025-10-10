ZSSK obnoví vlakovú dopravu do Viedne cez Marchegg po viac ako ročnej prestávke

Po viac ako ročnej prestávke sa od soboty 11. októbra obnoví osobná železničná doprava medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchegg. Vlaky kategórie REX sa vracajú na trať a budú premávať každú hodinu od skorého rána až do polnoci. Denne cez Marchegg prejde 38 regionálnych expresov.
Ako informovala ZSSK, cestujúci sa do Viedne dostanú rýchlejšie než doteraz, keď jazda medzi bratislavskou a viedenskou hlavnou stanicou sa skráti o 11 minút a potrvá 56 minút. Obnovenie spojenia je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie a elektrifikácie trate, ktorú na slovenskej strane zrealizovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Modernizácia stála za viac ako 11,3 milióna eur.
Spojenie Bratislavy a Viedne patrí medzi najvyužívanejšie cezhraničné železničné linky. Vlaky REX budú vedené modernými rušňami Vectron a klimatizovanými vozňami ZSSK a rakúskeho dopravcu ÖBB, pričom v úseku Bratislava – Devínska Nová Ves budú zaradené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).
Cestujúci môžu aj naďalej využívať alternatívne spojenie zo stanice Bratislava-Petržalka cez Kittsee do Viedne, ktoré jazdí každú hodinu a počas špičky každú polhodinu.