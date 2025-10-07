ZSSK obnovuje pôvodné časy medzinárodných vlakov EuroCity, do Prahy sa tak dostanete rýchlejšie

Od soboty 11. októbra obnovuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pôvodné časy odchodov a príchodov medzinárodných vlakov EuroCity (EC) na linke Žilina – Púchov – Horní Lideč – Praha. Cestujúci tak získajú opäť rýchlejšie spojenie s českou metropolou, ako aj lepšie prestupy na vnútroštátne vlaky ZSSK linky Ex Bratislava – Žilina – Košice.
Ako informoval dopravca, zmena prichádza po ukončení opráv trate v stanici Hustopeče nad Bečvou, ktoré realizoval správca železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Opravy boli nevyhnutné po februárovej nehode nákladného vlaku.
Cesta vlakom z Bratislavy do Viedne cez Marchegg sa skráti o 11 minút, železnice ukončili elektrifikáciu
Vlaky EuroCity budú opäť jazdiť v pravidelnom dvojhodinovom takte – z Púchova do Prahy v párnu hodinu a z Prahy do Púchova v nepárnu hodinu. Výnimkou sú ranný spoj EC 222 smer Praha a večerný EC 223, ktorý pokračuje až do Žiliny.