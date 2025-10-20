Železnice Slovenskej republiky dočasne uzavrú priecestie pri Ochodnici

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na úplnú uzávierku cesty III. triedy pri železničnom priecestí v katastri obce Ochodnica (okres Kysucké Nové Mesto) z dôvodu výmeny koľajníc a upevňovadiel. Uzávierka sa dotkne priecestia s identifikačným číslom SP0013 na trati Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou.
Rekonštrukcia Hlavnej stanice Bratislava je o krok bližšie k realizácii, ŽSR hľadajú projektanta rekonštrukcie
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, práce sú naplánované na najbližší víkend. V sobotu 25. októbra sa bude pracovať na koľaji číslo 2 v čase od 8:00 do 13:00, v nedeľu 26. októbra na koľaji číslo 1 od 7:00 do 15:00. „Medzi jednotlivými etapami bude priecestie prejazdné,“ uviedla Lániková.
Slovensko má novú digitálnu sieť pre vlaky, ŽSR zaviedli systém GSM-R na trati dlhšej než 300 kilometrov
Počas uzávierky bude umožnený prejazd osobným vozidlám a vozidlám záchranných zložiek cez priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza vedľa opravovaného priecestia. „Premávku bude riadiť poverený personál ŽSR,“ dodala hovorkyňa. O pripravovanej uzávierke bola informovaná aj cestujúca verejnosť prostredníctvom vývesiek, ktoré zabezpečilo Stredisko miestnej správy a údržby železničných tratí a stavieb Žilina.