Letisko M. R. Štefánika dosiahlo v septembri rekordný výsledok

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika dosiahlo v septembri 2025 rekordný výsledok v preprave cestujúcich aj leteckého nákladu. Ako informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová, počas deviateho mesiaca odbavili spolu na príletoch a odletoch 263 740 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 18 percent oproti septembru minulého roka a zároveň prekročenie historického septembrového maxima z roku 2018 o viac ako 12-tisíc osôb.
Najrýchlejšie rastúce letisko
Za trištvrte roka 2025 na bratislavskom letisku odbavili už 1 853 485 cestujúcich, čo je o 16 percent viac ako vlani. „Letisko M. R. Štefánika patrí aktuálne medzi najrýchlejšie rastúce v Európe, keďže podľa štatistík ACI Europe rastú letiská v EÚ v priemere len o štyri percentá,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Dušan Novota.
Wizz Air začne lietať z Bratislavy do Košíc už od novembra, prvý let chce absolvovať aj premiér Fico - VIDEO, FOTO
Rekordný rast zaznamenala aj letecká preprava nákladu. V septembri bolo odbavených 1 783 ton carga, čo je takmer dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Nárast predstavuje 92 percent.
Nové letecké linky
Najvyťaženejšími destináciami v septembri boli Antalya, Londýn (Stansted a Luton), Hurgada, Larnaka a Alghero. Letisko zaznamenalo celkovo 3 016 letov, teda vzletov a pristátí.
Letisko Košice sa pripravuje na zavedenie nového systému vstup/výstup, spustia ho o niekoľko dní
„Vďaka novým leteckým linkám, ktoré pribudnú ešte do konca roka, medzi nimi napríklad denné spojenia do Barcelony či Košíc, očakávame aj v ďalších troch mesiacoch roka prekonanie historických mesačných rekordov počtu cestujúcich a zrejme celkovo aj najsilnejší rok letiska v histórii,“ doplnil Novota.
Letisko Košice má za sebou najúspešnejší september v histórii
Za deväť mesiacov tohto roka sa na Letisku M. R. Štefánika uskutočnilo 22 839 letov, čo predstavuje nárast o dve percentá oproti minulému roku. Cargo preprava za rovnaké obdobie stúpla až o 68 percent, keď bolo odbavených 13 871 ton nákladu. Medzi najobľúbenejšie destinácie od začiatku roka patria Antalya, Londýn, Hurgada, Alghero a Malta.