Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasné zmeny, dotknú sa najmä jednej linky

Dôvodom zmien je zhoršená prejazdnosť autobusu počas predvianočných nákupov.
Foto: ilustračné, SITA/Marek Lukáč.
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na dočasné zmeny v doprave. Ako prepravca informoval na sociálnej sieti, od soboty 13. decembra prestane autobusová linka 34 zachádzať na zastávku OC Optima – dolný vstup. Dôvodom je zhoršená prejazdnosť počas predvianočných nákupov. Opatrenie potrvá do nedele 4. januára.

Odchody podľa pôvodných časov

„Konečnou zastávkou bude OC Optima,“ uviedol DPMK s tým, že nástupnou zastávkou bude OC Optima – hlavný vstup.

„Odchody budú zachované podľa pôvodných časov,“ doplnil dopravný podnik. Uviedol tiež, že zastávka OC Optima – dolný vstup dočasne nebude obsluhovaná.

Odklon cez Prešovskú cestu

DPMK upozornil aj na uzavretie Dopravenej ulice. Priblížil, že predmetná ulica bude v sobotu 13. decembra 2025 v čase medzi 08:00 do 14:00 z dôvodu havarijného stavu mosta na Hlinkovej ulici (pri Tescu) úplne uzavretá.

Uzávierka ovplyvní niektoré autobusové linky. Linka 22 bude v smere na Baňu Bankov jazdiť odklonom cez Prešovskú cestu, v opačnom smere ostane bez zmien. Linka 25 zas v smere na Budapeštiansku pôjde odklonom cez Prešovskú cestu. Aj v tomto prípade ostane v opačnom smere bez zmien.

