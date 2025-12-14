ZSSK jazdí podľa nového grafikonu, priniesť má rýchlejšie diaľkové spojenia

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začína od nedele 14. decembra jazdiť podľa nového cestovného poriadku 2025/2026. Nový železničný grafikon má podľa ZSSK priniesť rýchlejšie diaľkové spojenia, posilnenie vyťažených regionálnych tratí a návrat k stabilným intervalom po ukončení viacerých výluk na infraštruktúre. Zároveň reaguje na dopyt cestujúcich a prináša prehľadnejšie nadväznosti spojov.
Skrátené časy
Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, v diaľkovej doprave expresy Kriváň a Tatran na linke Bratislava – Košice skrátili jazdné časy, najrýchlejší vlak prejde trasu za 4 hodiny a 53 minút. Nočné rýchliky Zemplín sa vracajú až do Humenného, avšak už bez autovozňa.
Na medzinárodnej trase Praha – Bratislava – Budapešť budú nasadzované moderné súpravy Railjet a ComfortJet s vyšším štandardom komfortu vrátane palubného portálu, detskej zóny a reštauračného vozňa. Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú po novom pokračovať až do Žiliny, od leta sa má zaviesť aj hodinový takt medzi Bratislavou a Žilinou.
Nové spoje a výluky
V regionálnej doprave pribudli nové ranné a popoludňajšie spoje na vyťažených tratiach. Vlaky na linke Bratislava – Kúty budú po novom zastavovať v Sekuliach. V Trenčianskom kraji pribudne ranný vlak do Handlovej, posilní sa aj linka Trenčín – Žilina. V Žilinskom kraji sa skrátia prestupy v Kraľovanoch.
V Banskobystrickom kraji sa po ukončení výluk obnoví plynulá prevádzka na tratiach Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec. Na východe sa v plnom rozsahu obnovuje doprava na trati Košice – Humenné a ZSSK pripravuje aj spoje pre budúcich zamestnancov automobilky vo Valalikoch.
Nitriansky kraj sa vracia k pravidelnému hodinovému taktu na linke Nové Zámky – Levice. Na trati Šurany – Zlaté Moravce pribudnú nové spoje reagujúce na dochádzkové potreby obyvateľov regiónu. Zmeny prinesú lepšie ranné spojenia, posilnené popoludňajšie vlaky, pravidelnejší takt počas voľných dní a lepšie prestupy v stanici Šurany.
Železnice SR ako manažér infraštruktúry budú v modernizácii tratí pokračovať aj v roku 2026. Chystajú sa výluky na úsekoch Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom, Poprad – Vydrník či Cífer – Trnava. Počas letných prázdnin sa z ekonomických dôvodov dočasne obmedzí premávka niektorých regionálnych spojov. Detailné informácie k novému grafikonu sú dostupné na webe ZSSK.