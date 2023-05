Železničiari žiadajú otvorenie trate Sereď - Galanta a vyvodenie zodpovednosti za nečinnosť

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) žiada ministerstvo dopravy o okamžité riešenie situácie, ktorá vznikla na železničnej trati v Seredi v okrese Galanta. Z dôvodu havarijného stavu cestného mosta ponad železničnú trať tu bola 12. mája vlaková doprava prerušená a nahradená autobusmi.

„Požadujeme znovuotvorenie trate Sereď – Galanta a vyvodenie zodpovednosti dotknutých za nečinnosť. Zároveň žiadame o identifikáciu podobných prípadov mostov, ktorými by mohla byť ovplyvnená vlaková doprava na sieti ŽSR,” uviedol v písomnom stanovisku výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka. Asociácia združuje spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti železničnej nákladnej dopravy.

Havarijný stav mosta

AROS vo svojom stanovisku ďalej tvrdí, že havarijný stav mosta bol zistený ešte v roku 2019. Od tej doby podľa asociácie nenastal v tejto veci takmer žiaden posun.

ŽSR mali podľa Benku viacero možností, ako majetkoprávne vysporiadanie medzi ŽSR a Slovenskou správou ciest riešiť a neurobili tak. Až po tom, ako bol most statikom s okamžitou platnosťou uzatvorený pre všetku dopravu, cyklistov a peších, pretože hrozilo jeho samozrútenie, sa v Centrálnom registri objavila zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi ŽSR a Slovenskou správou ciest.

„Stalo sa tak až 11 mesiacov od začatia majetkoprávneho vysporiadania pozemkov ŽSR dotknutých stavbou a takmer po roku a pol od súhlasného stanoviska ŽSR k vydaniu stavebného povolenia,“ upozorňuje Benka.

Katastrofálny stav železničnej infraštruktúry

Vzniknutá situácia má naviac vplyv aj na súkromných dopravcov. V priemere po tejto trati jazdí 33 nákladných vlakov a 30 rušňovlakov týždenne. Pre člena AROS, dopravcu ZSSK CARGO, to pre zvýšené náklady na odklon 21 vlakov cez Bratislavu podľa asociácie predstavuje stratu viac ako desaťtisíc eur týždenne.

Železničiari vo svojom stanovisku ďalej upozorňujú na katastrofálny stav železničnej infraštruktúry, ktorý môže ohroziť životy cestujúcich.

Most v Seredi uzatvorili pre všetku dopravu, cyklistov aj chodcov 11. mája toho roku, na druhý deň bola zastavená aj železničná doprava na trati pod ním. Slovenská správa ciest v súvislosti s uzatvorením mosta v Seredi na ceste I/62 informovala, že pripravuje jeho úplnú rekonštrukciu.

Starý most, postavený ešte v roku 1950 zbúra, a na jeho mieste postaví nový most. So začiatkom stavebných prác ráta v prvom štvrťroku 2024, práce by mali trvať podľa terajších predpokladov jeden rok.