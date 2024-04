Výluky vlakov v Banskej Bystrici a Tornali sa končia, cez víkend však pribudnú v okolí Lučenca

Päťdňové výluky v železničnej osobnej doprave sa aktuálne končia na úsekoch pri Banskej Bystrici a v okolí Tornale na juhu stredného Slovenska.

Cestujúci tieto obmedzenia pocítili pre práce na infraštruktúre od začiatku tohto týždňa pri viacerých rýchlikoch jazdiacich na linkách zo Zvolena do Vrútok a Košíc a opačne.

Za dotknuté vlaky mohli využiť náhradnú autobusovú dopravu, podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vlaky mohli z tohto dôvodu meškať aj takmer polhodinu.

Vypadli rýchliky Fatran

Pre obmedzenia na úseku Banská Bystrica – Uľanka vypadlo aj v piatok osem rýchlikov Fatran na trase medzi Zvolenom a Vrútkami, z toho v jednom prípade na linke zo Žiliny do Zvolena. Dotklo sa to štyroch spojov týchto rýchlikov s odchodmi z Uľanky do Zvolena od 7:14 do 13:14, ako aj štyroch spojov s odchodmi z Banskej Bystrice do Vrútok od 8:36 do 14:36.

Cestujúci mohli využiť a tieto vlaky náhradnú dopravu medzi Banskou Bystricou a Uľankou bez medzizastavenia.

Úsek Banská Bystrica – Uľanka má 12 kilometrov, je súčasťou trate Zvolen – Vrútky dlhej 96 kilometrov.

Ukončené obmedzenia v okolí Tornale

V piatok končia obmedzenia aj na úseku Tornaľa – Jesenské na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Za štyri rýchliky Gemeran premávajúce na hlavnej južnej trati medzi Zvolenom a Košicami mohli cestujúci na spomínanom úseku využiť autobusovú dopravu na trase Tornaľa – rázcestie Číž kúpele – Jesenské.

Išlo o dva dopoludňajšie spoje s odchodom z Tornale do Zvolena a dva opačné s odchodom z Jesenského pred a popoludní. Aj v tomto prípade bolo avizované oneskorenie vlakov dotknutých výlukou v trvaní asi 25 minút.

Úsek Tornaľa – Jesenské je dlhý 35 kilometrov, celá trať Zvolen – Košice má 230 kilometrov.

Víkendové obmedzenia v okolí Lučenca

Počas oboch víkendových dní 27. a 28. apríla bude obmedzená železničná doprava aj na úseku Lučenec – Lovinobaňa, ktorý je tiež na južnej trase medzi Zvolenom a Košicami.

V sobotu a nedeľu ráno nepôjdu na uvedenom úseku dva osobné vlaky jazdiace na linke medzi Lučencom a Zvolenom, na úseku Lučenec – Kriváň vypadnú dva rýchliky Gemeran na trase medzi Zvolenom a Košicami.

Konkrétne ide o osobné vlaky s odchodmi z Lovinobane do Lučenca 9:25 a opačne z Lučenca 10:15, ako aj o rýchliky odchádzajúce z Lučenca do Zvolena o 9:48, respektíve z Kriváňa do Lučenca a Košíc o 9:49.

Predpokladané meškanie vlakov

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK s tým, že počas výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov.

Úsek Lučenec – Lovinobaňa má 14 kilometrov, úsek Lučenec – Kriváň je dlhý 28 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.