Štrajk v Nemecku zastaví vlaky na dva dni, obmedzí aj spoj EC Hungaria cez Slovensko

Dvojdňový štrajk železničiarov v Nemecku od nedele 14. mája od 22:00 do 16. mája do polnoci sa dotkne aj medzinárodného vlaku EC Hungaria. Ten jazdí z Budapešti cez Bratislavu, Prahu až do Hamburgu, diaľkové vlaky pôjdu len do poslednej stanice na území Česka. Ako v piatok informovala Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), štrajk odborovej organizácie EVG na nemeckých železniciach úplne zastaví vlakovú dopravu.

„Tento štrajk obmedzí jazdu všetkých medzinárodných vlakov medzi Českou republikou a Nemeckom, pričom vlaky diaľkovej dopravy pôjdu len do poslednej stanice na území Česka,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Spoločnosť vyzýva cestujúcich zo Slovenska, aby v uvedenom čase necestovali do Nemecka vlakom. V prípade, že už majú zakúpené lístky, mali by cestovať ešte pred štrajkom a vzhľadom k predpokladanej veľkej vyťaženosti vlaku by si mali zakúpiť miestenky.

„Už zakúpené cestovné doklady na uvedený termín je možné vrátiť bez sankcie vo všetkých osobných pokladniciach a zákazníckych centrách ZSSK,“ dodal Kováč.