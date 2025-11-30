Príprava projektov multimodálnych dopravných terminálov v Tatrách pokračuje, financované budú z eurofondov

Multimodálne dopravné terminály v Tatranskej Štrbe a v Tatranskej Kotline sú bližšie k realizácii. Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválila v rámci integrovanej územnej stratégie aj tieto projektové zámery.
Financované budú z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) z Programu Slovensko. Za predpokladaný možný začiatok realizácie projektov označil podpredseda PSK Štefan Bieľak pre agentúru SITA rok 2027.
Schválili 17 projektových zámerov
Z oblasti verejnej dopravy schválila rada v kraji dokopy 17 projektových zámerov. Multimodálny terminál v Tatranskej Kotline plánuje realizovať mesto Spišská Belá, druhý v Tatranskej Štrbe obec Štrba. Kým v prípade prvého predstavujú celkové oprávnené výdavky tri milióny eur, v prípade druhého ide o 5,7 milióna eur. Samosprávy môžu počítať s príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 percent z celkových oprávnených výdavkov.
Ako vysvetlil Bieľak, keďže ide o projekty verejnej osobnej dopravy, zvyšných 15 percent dofinancuje v plnom rozsahu štát. Žiadatelia teraz musia na kraj do šiestich mesiacov predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok a všetky potrebné dokumenty vrátane stavebného povolenia či projektovej dokumentácie. Nasledovať bude proces posúdenia a formálna kontrola na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podpredseda PSK odhaduje, že o rok už budú mať samosprávy podpísanú zmluvu o nenávratný príspevok a zrealizované verejné obstarávanie.
Očakávania Prešovského kraja
Súčasťou výstavby terminálu v Tatranskej Kotline bude parkovanie s možnosťou prestupu na autobus (P+R) a s podporou cyklodopravy (B+R), rovnako aj nástupný bod pre peších turistov. Podobne je riešený aj projekt v Tatranskej Štrbe plánovaný pri železničnej stanici. Prešovský kraj očakáva od týchto projektov zvýšenie atraktivity systému verejnej osobnej dopravy a vytvorenie vhodných podmienok pre zmenu dopravných návykov cestujúcich.
„Očakávame zvýšenie počtu prepravených cestujúcich, zníženie podielu individuálnej automobilovej dopravy v území, v istej miere zlepšenie kvality životného prostredia v podobe eliminácie hluku, vibrácií, negatívnych plynov spaľovacích motorov, no najmä zmenu myslenia ľudí pri výbere dopravného prostriedku, prípadne zmenu plánovania dopravy, kde bude návštevník využívať aj systém verejnej dopravy,“ vysvetlila v máji pre SITA hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Koncept budúcej dopravy v Tatrách
Prešovský samosprávny kraj plánuje v rámci opatrenia verejnej dopravy vybudovať inteligentné autobusové zastávky na ceste II. triedy č. 537 a na štátnej ceste č. 66 vo Vysokých Tatrách za 1,6 milióna eur. „Všetky projekty, ktoré sa týkajú dopravy v Tatrách, sú v súlade s Plánom udržateľnej mobility regiónu Vysoký Tatier. Ide o dokument, ktorý hovorí o tom, ako bude v budúcnosti vyzerať doprava v Tatrách,“ doplnil Bieľak.
Projekty sú podľa jeho slov súčasťou celého konceptu budúcej dopravy v Tatrách. „Ak chceme regulovať dopravu v Tatrách a obmedziť individuálnu, musíme ponúknuť zaparkovanie vozidiel dole v podhorí. Územie v tatranských osadách má svoju obmedzenú kapacitu a po jej naplnení budú autá parkovať práve v takzvaných záchytných parkoviskách alebo dopravných termináloch. Turista tak zaparkuje na bezpečnom monitorovanom mieste, prestúpi na nejaký iný typ verejnej dopravy, či už električku alebo zubačku, prípadne autobus, a verejnou dopravou sa presunie do Vysokých Tatier,“ opísal podpredseda PSK.