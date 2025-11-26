Výstavba obchvatu Prešova postupuje podľa plánu, minister Ráž však nevylúčil úpravy harmonogramu - VIDEO

Výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 postupuje podľa platného harmonogramu, hoci ju v uplynulých mesiacoch spomalili závažné geologické komplikácie.
Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Vyšný Orlík (okres Svidník), ktorý vzhľadom na komplikovanú geológiu nevylúčil možné úpravy aktuálneho harmonogramu prác.
Môže dôjsť kvôli geológii k zmenám
Na stavbe sa podľa neho podarilo prekonať 140-metrovú tektonickú trhlinu aj zosuv v oblasti tunela Okruhliak, pričom primárne ostenie, ktoré sa v jednej časti zrútilo, je už stabilizované.
Prešovčania protestovali blokádou dopravy za výstavbu R4, žiadajú o urýchlenie druhej etapy obchvatu – VIDEO, FOTO
Z východného portálu je vyrazených viac ako tisíc metrov tunela, zo západnej strany približne sto metrov v každej rúre. Napriek nepriaznivému počasiu podľa ministra v stredu pracovalo na stavbe približne 250 ľudí.
„Zatiaľ platí platný harmonogram tak ako bol podpísaný. Je možné, že vzhľadom ku komplikovanej geológii dôjde k nejakým zmenám, pretože už tie prvé odstránenia niečo trvali,“ informoval Ráž.
Ráž informoval aj o prípravách ďalších častí rýchlostnej cesty R4
Minister zároveň informoval o postupe prípravy ďalších častí rýchlostnej cesty R4, ktorá vedie až po štátnu hranicu s Poľskom. Rezort po vyhodnotení možností rozhodol o vyhlásení verejného obstarávania na dokumentáciu pre stavebný zámer, ktorá má byť dodaná v skrátenej lehote 365 dní.
„Ak sa nám podarí v optimistickom odhade ukončiť verejné obstarávanie do štyroch mesiacov, tak máme rok na dodanie projektovej dokumentácie. Môžeme rovno žiadať o stavebný zámer, čo je jednostupňové rozhodnutie a následne to už bude pripravené na PPP projekt. Vtedy môžeme začať robiť majetkovoprávne vysporiadanie,“ skonštatoval šéf rezortu dopravy.
Peniaze z európskeho nástroja CEF
Pri úseku Kapušany – Lipníky už existuje právoplatné územné rozhodnutie a vláda sa podľa ministra zaviazala začať geodetické práce a proces majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.
Minister pripomenul, že štát disponuje 70 miliónmi eur z európskeho nástroja CEF na ďalší postup prípravy R4, čo považuje za kľúčové v období rozpočtovej konsolidácie.
Prešovčania sa dočkali zmiernenia obmedzení, preložky sietí sú hotové, no hlavný mostný objekt bude ďalej neprístupný
Podľa ministra je cieľom rezortu pripraviť projekt R4 do štádia, v ktorom bude možné začať jeho realizáciu v čo najkratšom čase. Zároveň pripomenul, že výstavba rýchlostnej cesty je súčasťou programového vyhlásenia vlády spolu s dobudovaním D1 do Košíc a začiatkom výstavby D3.
Verejné obstarávanie na nové mostné objekty
Ráž zároveň potvrdil, že verejné obstarávanie na poradcu pre PPP projekty mostného programu je v pokročilom štádiu. Model má byť využiteľný aj pre krajské samosprávy, ktoré by do balíka mohli zaradiť vlastné mostné stavby. Rezort dopravy dostal na vláde úlohu pripraviť verejné obstarávania na nové mostné objekty na ceste I/21.
„Vyhlasujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentácie stavby dvoch mostov cez potok na ceste I/21 v obci Matovce a pred obcou Okrúhle,“ uviedol po rokovaní premiér Robert Fico.
Ďalšie úlohy
Ďalšou úlohou vyplývajúcou z rokovania je podľa neho zabezpečiť zazmluvnenie spracovateľa geometrických plánov na úsek R4 Kapušany – Lipníky, na základe ktorých bude zabezpečené majetkovoprávne usporiadanie stavby.
Dopravný podnik mesta Prešov obnovuje svoj vozidlový park, nakúpi pätnásť nových autobusov
„Potom je to preskúmanie možnosti technického riešenia a finančného zabezpečenia výstavby obchvatu – prepojenia mesta Vranov nad Topľou medzi cestou 1. triedy I/18 a cestou II. triedy 576,““dodal Fico s tým, že sa hovorilo aj o obchvate Stropkove, pri ktorom sa v decembri končí verejné obstarávanie na zhotoviteľa.