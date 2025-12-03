Slovenská správa ciest sa chce pred obchvatom v Kežmarku pustiť do výstavby kruhovej križovatky

Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje výstavbu kruhovej križovatky pri Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok. Pôjde o prvú časť dlhodobo plánovanej preložky cesty I/66 v rámci úseku Veľká Lomnica – Huncovce. V súčasnosti už hľadá dodávateľa stavebných prác na danú križovatku, ktorých predpokladaná hodnota predstavuje takmer 2,7 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Päťramenná križovatka
Podľa zverejnených materiálov chce SSC stavať konkrétne turbo okružnú päťramennú križovatku. „Účelom výstavby križovatky Veľká Lomnica, ako prvej časti obchvatu obce Veľká Lomnica, je sprístupniť územie pre pripravované preložky ciest I/66 a II/540,“ uvádza sa v sprievodnej správe k projektu.
Tieto preložky ciest umožnia podľa SSC dosiahnuť odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie obce, zvýšia kapacitu komunikácií a zabezpečia vyšší stupeň bezpečnosti dopravy, vyšší dopravný komfort i obslužnosť územia. Zároveň sa podľa nej minimalizujú negatívne účinky dopravy na životné prostredie a obyvateľov obce, kde hlavný ťah prechádza centrom s obojstrannou obytnou zástavbou.
Zabezpečuje pritom napojenie dopravy z cesty I/66 aj do ďalších obcí, osád a rekreačných stredísk vo Vysokých Tatrách, odbočením cez železničné priecestie na trati Poprad – Plaveč. Práce na kruhovom objazde by mali trvať jeden rok.
Druhá etapa výstavby
O obchvate sa v regióne hovorí už viac ako pätnásť rokov. Ide o druhú etapu výstavby preložky cesty I/66 Poprad – Kežmarok, prvá bola v minulosti zrealizovaná po odbočku do obce Mlynica v okrese Poprad. Cieľom je odklonenie dopravy mimo zastavané časti obcí Veľká Lomnica a Huncovce, ako aj mesta Kežmarok.
Plánovaný obchvat cesty I/66 je rozdelený na dva úseky Veľká Lomnica – Huncovce a Huncovce – Kežmarok. Kým v prípade prvého pôjde o štvorpruhovú komunikáciu, druhý je plánovaný ako dvojpruhová komunikácia. Celková plánovaná dĺžka bude predstavovať približne 12 kilometrov.
Ukončené verejné obstarávanie
Slovenská správa ciest mala v roku 2022 ukončené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu v oboch úsekoch v celkovej hodnote takmer 991-tisíc eur. Vlani ju finalizovala. Predpokladaná investícia za obe časti obchvatu predstavujú podľa informácií z januára tohto roka viac ako 200 miliónov eur.
Kým Slovenská správa ciest bude stavať spomínaný obchvat na Kežmarok, ďalší obchvat Veľkej Lomnice plánuje aj Prešovský samosprávny kraj, no v smere na Vysoké Tatry. Prvá jeho časť má viesť v smere na obec Mlynica, druhá napojením na cestu II. triedy v smere do Tatranskej Lomnice.