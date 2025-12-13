Záchytné parkovisko v Tatranskej Lomnici je prístupné aj v zime, lyžiarov na svah odvezie kyvadlová doprava

Vyhnú sa tak prípadným zápcham a preplneným spoplatneným parkoviskám vyššie v meste.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VYSOKÉ TATRY: Lyžovačka
Lyžiari na svahu počas ranného Fresh Tracku v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách. Skalnaté pleso, 31. január 2025. Foto: SITA/Mária Frisová
Tatranská Lomnica Cestná doprava Regionálne správy z lokality Tatranská Lomnica

Vôbec po prvýkrát môžu záujemcovia využívať bezplatné záchytné parkovisko v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách aj počas zimnej sezóny. Lyžiarov, snoubordistov i sánkarov odvezie na svahy kyvadlová autobusová doprava, rovnako aj turistov, ktorí sa chystajú napríklad na Zelené pleso či Chatu Plesnivec. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho krajaDaša Jeleňová.

Desať zastávok

Záchytné parkovisko sa nachádza v časti bývalého Eurocampu. Lyžiari či turisti môžu do Lomnice prísť autom a následne sa ďalej odviezť hromadným dopravným prostriedkom. Vyhnú sa tak prípadným zápcham a preplneným spoplatneným parkoviskám vyššie v meste.

Autobus jazdí v celoročnej prevádzke v 60-minútovom intervale. Celkovo obslúži desať zastávok: Tatranská Lomnica, P+R – Tatranská Lomnica, Tatranec – Tatranská Lomnica, Čukotka – Tatranská Lomnica, AS – Tatranské Matliare, kúpele – Tatranské Matliare, Biela voda – Kežmarské žľaby – Tatranská Kotlina, Fľak – Tatranská Kotlina, Čarda – Tatranská Kotlina, Belianska Jaskyňa.

Tí, ktorí chcú ísť na opačný smer do Starého Smokovca či na Štrbské pleso, môžu počas víkendov a prázdnin využiť železničnú dopravu v blízkosti parkoviska P+R v Tatranskej Lomnici,“ upozornila Jeleňová.

Cena lístka

Na zastávku „Tatranská Lomnica, zastávka“ sa podľa jej slov dostanú po značenom turistickom chodníku, na ktorý ich upozorní aj smerová tabuľa. Odchody vlakov do Tatranskej Lomnice počas zimnej sezóny sú každé dve hodiny od 6:34 do 20:34. Na železničnej stanici v Tatranskej Lomnici bude zabezpečený 3-minútový prestup na vlak TEŽ v smere na Starý Smokovec.

Cena základného lístka v prípade kyvadlovej dopravy je na lyžiarske svahy maximálne 1,50 eura, za lyže či snoubord sa neplatí, pri ceste do iných častí dve eurá. Ušetriť a zaplatiť len pár centov môžu seniori, tehotné ženy a držitelia zlatej Jánskeho plakety, menej zaplatia aj majitelia dopravnej karty.

Viac k osobe: Daša Jeleňová
Firmy a inštitúcie: PSK Prešovský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Záchytné parkovisko Zimná sezóna

