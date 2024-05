Výluka opäť stopla vlaky medzi Levicami a Šuranmi a v okolí Tornale. Dotkla sa aj frekventovaných rýchlikov Urpín a Gemeran

Medzi Levicami a Šuranmi na trati Nové Zámky – Zvolen pokračujú obmedzenia v železničnej doprave pre výlukové práce. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za dotknuté vlaky zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu a zároveň upozornila na očakávané meškania vlakov.

Na úseku Levice – Šurany v pondelok od rána viac ako šesť hodín nepremáva osem rýchlikov Urpín jazdiacich na linke Bratislava hlavná stanica – Banská Bystrica a späť.

Meškanie do 25 minút

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla na portáli v rámci informovania o výlukách ZSSK.

Medzi Levicami a Šuranmi nejdú štyri rýchliky s odchodmi z Levíc do hlavného mesta každé dve hodiny od 8:12 do 14:12 a štyri opačne s odchodmi zo Šurian v rovnakom intervale od 8:57 do 14:57. Cestujúci majú k dispozícii náhradnú dopravu za tieto rýchliky medzi Levicami a Šuranmi cez Podhájsku.

Pre úpravu infraštruktúry je v pondelok plánovaná výluka na rovnakej trati aj na úseku Kalná nad Hronom – Podhájska. Nejde na ňom osem osobných vlakov premávajúcich medzi Levicami a Novými Zámkami. Platí to pre štyri spoje s odchodmi z Kalnej nad Hronom do Nových Zámkov od 7:47 do 14:28 a tiež štyri opačné spoje z Podhájskej do Levíc s odchodmi od 8:17 do 14:15.

V tomto prípade je predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou približne 25 minút. Náhradná doprava medzi Kalnou nad Hronom a Podhájskou vedie cez Lok, Horný Pial, Bešu a Pozbu.

Úseky Levice – Šurany a Kalná nad Hronom – Podhájska majú 43 a 21 kilometrov. Celá trať Nové Zámky – Levice – Zvolen je dlhá 130 kilometrov.

Obmedzenia v okresoch Revúca a Rimavská Sobota

V prvý deň týždňa sú menšie obmedzenia tiež na úseku Tornaľa – Jesenské v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Za štyri rýchliky Gemeran premávajúce na hlavnej južnej trati medzi Zvolenom a Košicami môžu cestujúci na spomínanom úseku využiť autobusovú dopravu na trase Tornaľa – rázcestie Číž – Jesenské.

Týkalo sa to dvoch dopoludňajších spojov s odchodom z Tornale do Zvolena o 8:39, 10:39 a dva opačných s odchodom z Jesenského do Košíc 10:54, 12:54. Avizované bolo možné oneskorenie vlakov dotknutých výlukou v trvaní asi 25 minút. Úsek Tornaľa – Jesenské je dlhý 35 kilometrov, trať Zvolen – Košice má 230 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.