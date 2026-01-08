ZSSK a Liga proti rakovine prinesú prevenciu onkologických ochorení priamo do vlakov

Uskutoční sa vo vlakoch na trase Bratislava – Košice a späť.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ligou proti rakovine pripravila na piatok 9. januára preventívnu a informačnú kampaň zameranú na prevenciu onkologických ochorení. Uskutoční sa vo vlakoch na trase Bratislava – Košice a späť.

Kedy absolvovať preventívne prehliadky?

Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, cestujúci budú mať počas jazdy možnosť získať informácie o prevencii rakoviny, vyskúšať si správny postup samovyšetrovania prsníkov a semenníkov na maketách, dozvedieť sa, v akom veku absolvovať preventívne prehliadky, ako aj o význame očkovania proti vírusu HPV.

Kampaň sa koná v januári, ktorý je mesiacom povedomia o rakovine krčka maternice. Spoločenský vozeň na dvoch vybraných expresných spojoch sa na jeden deň zmení na mobilné centrum prevencie.

Odborníci a dobrovoľníci Ligy proti rakovine budú priamo medzi cestujúcimi poskytovať odborné informácie a praktické ukážky zamerané na včasné odhalenie onkologických ochorení. Tím Ligy proti rakovine bude prítomný v spoločenskom vozni v expresoch Tatran s odchodom z Bratislavy 9:32 a z Košíc o 16:07.

Často podceňovaná prevencia

„Ako národný dopravca máme možnosť denne osloviť tisíce cestujúcich a túto zodpovednosť si plne uvedomujeme. Veríme, že cesta vlakom môže byť nielen komfortná a ekologická, ale aj inšpiratívna prospešná. Preto plne podporujeme kampaň Ligy proti rakovine, ktorá prináša do vlakov tému prevencie onkologických ochorení,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.

Liga proti rakovine sa dlhodobo venuje prevencii onkologických ochorení a poskytuje bezplatné psychosociálne služby onkologickým pacientom a ich blízkym. Podľa riaditeľky Ligy proti rakovine Evy Kováčovej je prevencia pri onkologických ochoreniach kľúčová, no často podceňovaná.

„Aj preto vítame možnosť priniesť túto tému priamo medzi ľudí – do prostredia, kde majú čas zamyslieť sa nad svojím zdravím a získať dôležité informácie,“ dodala Kováčová.

